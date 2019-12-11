Источник: работы в подвале 5-этажки в Благовещенске привели к эвакуации людей

В Благовещенске 11 декабря случилось происшествие в 5-этажном доме по адресу: улица Пионерская, 3/1. В здании произошел пожар, люди эвакуировались, рассказал ИА «Амур.инфо» информированный источник.

По словам собеседника, пожар возник в подвале дома. «Рабочие в подвале сварочные работы проводили, и что-то у них загорелось (…) Люди с детьми выбегали», – сказал он.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области агентству подтвердили, что был пожар в подвале дома 3/1 на улице Пионерской. Прибывшие на место происшествия огнеборцы быстро потушили пламя. Подтверждается, что была эвакуация, при этом обошлось без пострадавших.