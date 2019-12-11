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11декабря
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сегодня, 13:07 4

Благовещенск и Харбин предложили соединить прямым авиарейсом

Благовещенск и Харбин предложили соединить прямым авиарейсом
Фото: amurobl.ru

В Благовещенск с рабочим визитом приехала делегация из Харбина. Ее возглавил мэр административного центра провинции Хэйлунцзян Сунь Чжэ. Главной темой встречи гостей с губернатором Амурской области Василием Орловым стало развитие сотрудничества. Среди прочего обсуждается открытие прямого авиасообщения между Харбином и Благовещенском.

«Россия и Китай в настоящее время вместе реализуют много ярких проектов. В частности, в сфере энергетики уже работает нефтепровод, идет экспорт электроэнергии в Китай, 2 декабря был запущен газопровод "Сила Сибири". Большие перспективы для сотрудничества мы видим в реализации проектов Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса. К концу подошло строительство и еще одного крупного проекта – международного моста через Амур. Движение первого транспорта по нему планируется открыть уже весной следующего года. Для строительства транспортно-логистического комплекса с российской стороны выбран подрядчик. В ближайшее время хотим организовать визит нашей делегации в Харбин для презентации этого проекта», – сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Глава региона отметил и заинтересованность региона в наращивании туристического потока. Совместно с китайской стороной идет активная подготовительная работа по созданию первой в мире трансграничной канатной дороги через Амур. Ожидается, что строительство начнется в 2021 году. На данный момент также обсуждается открытие прямого авиасообщения между Харбином и Благовещенском.

Для мэра Харбина это первый визит в Амурскую область. Сунь Чжэ подчеркнул, что сейчас уделяется особое внимание развитию всесторонних и комплексных отношений с Приамурьем. «В составе нашей делегации сегодня прибыло более 30 представителей бизнес-сообщества Харбина. Это компании, у которых уже есть контакты с Россией и которые заинтересованы в появлении новых механизмов регулярных встреч предпринимателей двух стран. В связи с этим мы предлагаем обсудить формирование так называемой "биржи контактов" между нашими бизнесменами, которая дополнительно помогает наладить сотрудничество и увеличить товарооборот», – отметил Сунь Чжэ.

Отдельно был затронут вопрос развития экспорта сельскохозяйственной продукции из Амурской области. По словам мэра Харбина, кроме сои и пшеницы, северо-восток Китая сейчас очень заинтересован в приобретении большого объема различных лечебных трав и дикоросов.

По словам Сунь Чжэ, ближайшие два года в Китае провозглашены временем научно-технического сотрудничества с Россией. В Харбине на данный момент действует 51 университет, что может стать хорошей базой и платформой для осуществления новых совместных научно-технических исследований.

В конце встречи мэр Харбина Сунь Чжэ пригласил Василия Орлова в следующем году посетить Харбинскую ярмарку. Глава региона поблагодарил за приглашение и также предложил господину Сунь Чжэ поучаствовать в ряде уникальных российско-китайских спортивных мероприятий, которые состоятся на льду пограничной реки Амур, – первое зимнее авторалли и ставший традиционным Кубок содружества по хоккею.

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#Китай #областная власть

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Год был судьбоносным: в Благовещенске состоялся отчет Василия Орлова

Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    54 минуты назад

    Если транзитом..... Самый поганый город - Харбин

  • Фермер

    Фермер
    45 минут назад

    Aligator z

    Если транзитом..... Самый поганый город - Харбин



    Я и сам не фанат Харбина, но чем он Вам ТАК не угодил?!

  • цеховик

    цеховик
    38 минут назад

    Aligator z

    Если транзитом..... Самый поганый город - Харбин



    в Харбине хорошо. Люди отзывчивые. Но бывать лучше туристом - Для жизни город противопоказан.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    9 минут назад

    Давно пора

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