Во втором чтении принят закон о возвращении курилок в аэропорты

Государственная дума РФ во втором чтении приняла закон об оборудовании комнат для курильщиков в некоторых зонах аэропортов. Беспрепятственно подымить можно будет в зонах, предназначенных для зарегистрированных на рейс пассажиров, прошедших предполетный досмотр, а также в транзитных секциях аэропортов.

Поправкой ко второму чтению законопроекта парламентарии предложили сделать стены курилок непрозрачными, тем самым «исключив возможность наблюдения за процессом курения табака из других помещений».

«Таким образом, мы убираем элемент "пропаганды курения" как возможное негативное последствие», – пояснил Сергей Боярский, автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По его словам, такая инициатива призвана вернуть чистый воздух в общественные места, «так как курилки сейчас стихийно существуют в санитарных комнатах».

В третьем чтении законопроект может быть рассмотрен уже в четверг, 12 декабря, пишет «Парламентская газета».