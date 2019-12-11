Выражавшийся матом благовещенец получил переломы глазницы и носа

Три удара, нанесенных знакомому, стоили благовещенцу нескольких лет колонии. Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» рассмотрел Благовещенский городской суд.

По информации следствия, в июле 2019 года на улице Партизанской в Благовещенске из-за агрессивного поведения мужчины начался конфликт. Подсудимый потребовал, чтобы потерпевший успокоился и перестал выражаться в его адрес нецензурной бранью. Затем со значительной силой нанес один удар головой и два удара ногой в лицо оппоненту.

В результате выражавшийся матом мужчина получил закрытый перелом верхней стенки левой глазницы и закрытый перелом костей носа.

По ходатайству подсудимого, дело рассмотрели в особом порядке без проведения судебного разбирательства. В итоге суд приговорил благовещенца к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба горсуда.