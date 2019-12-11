До 2035 года на Дальнем Востоке отремонтируют более тысячи мостов

В 2021 году в Благовещенске начнут строить мост через Зею. Дорогу Благовещенск – Свободный – Циолковский передадут в федеральную собственность. Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу ремонта дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Всего в плане – ремонт и строительство более тысячи мостов на Дальнем Востоке.

«Утвердили подходы Минтранса по реализации программы приведения в порядок и строительства мостовых сооружений, путепроводов и искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Актуализировали также решение правительственной комиссии – программа существенно расширилась, туда вошли основные дороги, которые предполагается передать в собственность Российской Федерации от Республики Крым, актуализировали программу передачи автодорог на 2020–2021 годы», – рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Программа сформирована на период с 2019 по 2035 годы по поручению президента РФ. Общая сумма для реализации программы составит около 1,1 триллиона рублей, в том числе 370 миллиардов рублей для ремонта и реконструкции аварийных и предаварийных искусственных сооружений.

На Дальнем Востоке в проект программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту заявлено более 1 000 мостов и путепроводов. В их числе строительство и реконструкция 40 автодорожных путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей. В программу вошли и такие крупные проекты, как строительство моста через реку Зея в Благовещенске. Оно запланировано на 2021–2024 годы. В следующем, 2020-м, в Якутске начнут строить мост через реку Лена. По планам, работы продлятся до 2025 года. Во Владивостоке в 2020 году начнется строительство моста на остров Русский через остров Елена. Сооружение должно быть построено в 2025 году. «Практически все предложения Минвостокразвития учтены. Все, что мы предлагали внести, внесено», – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как сообщает Минвостокразвития, обсудили также перечни участков автомобильных дорог, которые будут переданы субъектами в федеральную собственность. Так, согласно поручению президента России Владимира Путина, к 2021 году сахалинскую дорогу Южно-Сахалинск – Оха передадут в федеральную собственность. Также в федеральную собственность передадут и дорогу «Союз» Благовещенск – Свободный – Циоловский в Амурской области и трассу в обход Читы (подъезд к поселку Песчанка) в Забайкальском крае. «Передача в федеральную собственность снизит нагрузку на бюджеты регионов. Значит, деньги они смогут потратить на иные дорожные объекты, которым необходим ремонт», – сказал глава Минвостокразвития России.