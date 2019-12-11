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11декабря
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сегодня, 11:20 3

В Приморье с судна, откуда выпустили 11 тысяч крабов, снят запрет пользования

В Приморье с судна, откуда выпустили 11 тысяч крабов, снят запрет пользования
Фото: скриншот с видео ПУ ФСБ России по Приморскому краю

Компания, судно которой было задержано Береговой охраной Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за промысел краба в закрытом для добычи районе, сообщает, что не допускала нарушений правил рыболовства. С судна уже снят запрет пользования.

Как сообщало Амур.инфо со ссылкой на информацию управления ФСБ, экипаж судна осуществлял рыболовство с помощью придонных орудий лова. Их использование в данном районе запрещено. При этом было установлено, что промысел осуществлялся без разрешения. На момент проверки в крабовых ловушках пограничники обнаружили более 11 100 особей краба-стригуна, общим весом свыше 13 тонн. Улов отпустили в море, а судно доставили в порт Находка.

Однако инспекция по государственному контролю в сфере охраны морских биоресурсов приняла решение о снятии запрета пользования судном. По информации компании-собственника, в настоящий момент краболов осуществляет плановый промысел, имея на борту всю необходимую разрешительную документацию.

«После спорной ситуации, возникшей в процессе вылова краба (…), добыча водных биологических ресурсов была приостановлена. По факту случившегося контролирующие органы проводят соответствующие проверки, компания (…) также выясняет обстоятельства случившегося. Установлено, что не было допущено каких-либо нарушений правил рыболовства, никаких фактов браконьерства не зафиксировано. Судно осуществляло промысел краба в районе, ограниченном для лова рыбы способом траления», – говорится в сообщении компании по добыче и переработке крабовой продукции.

При этом в ПУ ФСБ России по Приморскому краю пояснили, что в отношении судна изменена форма ареста. «Судну предоставлена свободная практика, при которой судовладелец имеет право пользоваться судном, но не распоряжаться. Разбирательство продолжается», – прокомментировали в ПУ ФСБ по Приморью.

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#Дальний Восток #закон #природа #происшествия

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Источник: работы в подвале 5-этажки в Благовещенске привели к эвакуации людей
Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    а нельзя почему?? Кожемякины владения там скорее всего, а сняли запрет почему?? договорились))))) сейчас по-дальше отойдут и 12-13тыщ поймают...

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    3 часа назад

    inoy

    а нельзя почему?? Кожемякины владения там скорее всего, а сняли запрет почему?? договорились))))) сейчас по-дальше отойдут и 12-13тыщ поймают...



    а вам то што?

    скажите, как давно вы камчатского краба едали?

    я вот даже и год не помню ... лет 20 штоли назад....

    так что ... хоть 9 тыщ, хоть 12-13тышь. хоть 59 тыщ - сколько бы они не поймали - один фиг нам уже крабов не пожрать.

    пущай уже бырее всех выловят и успокоятся. и населению мозги не бут.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    нам подают новости эти, глаза есть сижу читаю))) краб не проблема в Благовещенске, 3-4 раза в этом году был он на столе, не скажу что специально, или для кого-то, по сидел по ковырял ножницами, пальцы гробил))) курица в этом плане сытнее))

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