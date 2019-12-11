В Приморье с судна, откуда выпустили 11 тысяч крабов, снят запрет пользования

Фото: скриншот с видео ПУ ФСБ России по Приморскому краю

Компания, судно которой было задержано Береговой охраной Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за промысел краба в закрытом для добычи районе, сообщает, что не допускала нарушений правил рыболовства. С судна уже снят запрет пользования.

Как сообщало Амур.инфо со ссылкой на информацию управления ФСБ, экипаж судна осуществлял рыболовство с помощью придонных орудий лова. Их использование в данном районе запрещено. При этом было установлено, что промысел осуществлялся без разрешения. На момент проверки в крабовых ловушках пограничники обнаружили более 11 100 особей краба-стригуна, общим весом свыше 13 тонн. Улов отпустили в море, а судно доставили в порт Находка.

Однако инспекция по государственному контролю в сфере охраны морских биоресурсов приняла решение о снятии запрета пользования судном. По информации компании-собственника, в настоящий момент краболов осуществляет плановый промысел, имея на борту всю необходимую разрешительную документацию.

«После спорной ситуации, возникшей в процессе вылова краба (…), добыча водных биологических ресурсов была приостановлена. По факту случившегося контролирующие органы проводят соответствующие проверки, компания (…) также выясняет обстоятельства случившегося. Установлено, что не было допущено каких-либо нарушений правил рыболовства, никаких фактов браконьерства не зафиксировано. Судно осуществляло промысел краба в районе, ограниченном для лова рыбы способом траления», – говорится в сообщении компании по добыче и переработке крабовой продукции.

При этом в ПУ ФСБ России по Приморскому краю пояснили, что в отношении судна изменена форма ареста. «Судну предоставлена свободная практика, при которой судовладелец имеет право пользоваться судном, но не распоряжаться. Разбирательство продолжается», – прокомментировали в ПУ ФСБ по Приморью.