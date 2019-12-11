В Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов

В Государственной думе РФ депутаты отклонили законопроекты, внесенные фракциями КПРФ и «Справедливая Россия», которые касались повышения налога НДФЛ для людей с большими доходами. О том, что народные избранники не поддержали такую инициативу свидетельствуют данные, опубликованные в электронной базе Госдумы.

Там же опубликованы законопроекты коммунистов и справделивороссов, предлагавшие внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

В частности, «Справедливая Россия» предлагала ввести прогрессивную шкалу налогообложения по доходам, превышающим в год на одного человека 24 миллиона рублей. Их законопроект предусматривал введение следующих ставок налога в отношении доходов, облагаемых НДФЛ: по доходам до 24 миллионов рублей включительно – 13 %; по доходам свыше 24 миллионов рублей – 18 %.

По их информации, такая концепция закона по применению повышенной ставки к большим доходам соответствует опыту практически всех развитых стран. Так во Франции доходы, превышающие 1 миллион евро в год, облагаются налогом по ставке 75 %. В Германии доходы, превышающие 250 тысяч евро, в год, облагаются по ставке 45 %. В Великобритании доходы, превышающие 150 тысяч фунтов стерлингов в год, облагаются по ставке 45 %. Также высоки предельные ставки и в других европейских странах. В Израиле – 57 %, в Швеции – 56,6%, в Бельгии – 53,7%, в Дании – 52,2%, в Нидерландах – 52,0%.

Парламентарии считают, что новая система в России не усложнит возможность собираемости налогов. Фактически, под действие законопроекта, в случае его принятия, попадала бы небольшая группа налогоплательщиков – чуть более 20 тысяч человек, по данным 2015 года.

«Но сумма их доходов весьма значительна, и превышает 4 триллиона рублей. Введение повышенной ставки для этой категории налогоплательщиков приведет к росту поступления налогов на 200 миллиардов рублей», – говорится в пояснительной записке.

Коммунисты в своем законопроекте предлагали установить пониженную ставку НДФЛ 5% для лиц с доходами менее 100 тысяч рублей в год, а для лиц с доходами свыше 3 миллионов рублей в год ввести повышенные ставки НДФЛ от 15 % до 25 %.

В настоящее время действует единая ставка НДФЛ – 13 процентов со всех доходов налогоплательщиков независимо от уровня их доходов.

«До введения этой нормы в налоговой системе Российской Федерации в 2001 году действовала прогрессивная шкала ставки этого налога в диапазоне от 12 до 35 процентов с учетом уровня доходов физических лиц. С 2001 года был введен в действие Налоговый кодекс Российской Федерации, в котором (в статье 210) вместо прогрессивной шкалы НДФЛ была установлена единая (плоская) ставка НДФЛ 13 процентов со всех доходов. В тот период такое решение объяснялось в связи с необходимостью вывода доходов из теневой сферы экономики, укрепления информационной и программно-технологической базы налоговых органов, усиления законодательного регулирования налоговых отношений и мер административной и уголовной ответственности налогоплательщиков», – указано в их пояснительной записке.

По мнению фракции КПРФ, необходимость введения прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц назрела после 2007 года, когда резко усилился вывоз российского капитала за рубеж – речь, по информации за 2013 год, идет о сотнях миллиардов долларов.

«То есть ожидания, что с установлением плоской шкалы НДФЛ произойдет легализация теневых доходов в России не оправдались. Более того, по оценке экспертов объем «теневых» доходов, в том числе коррупционных, увеличивался и достиг в 2016 году 15-20 % ВВП», – говорят коммунисты.

Однако оба законопроекта депутаты в Госдуме отклонили. Таким образом, людям с высокими доходами, не грозит повышение налога.

В заключении профильного комитета по бюджету и налогам говорится, что введение единой ставки в размере 13 % для большинства видов доходов одновременно с расширением круга налогоплательщиков способствовало легализации оплаты труда многими работодателями, что привело к увеличению поступления налога на доходы физических лиц в бюджет.

Одновременно единая ставка значительно упростила исчисление и уплату налога, его администрирование налоговыми органами.

«Возврат к прогрессивной шкале ставок налога на доходы физических лиц приведет к увеличению затрат на администрирование данного налога, может повлечь уклонение от уплаты налога и снижение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», – считают народные избранники.