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11декабря
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сегодня, 11:26 17

В Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов

В Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов
Фото: pixabay.com

В Государственной думе РФ депутаты отклонили законопроекты, внесенные фракциями КПРФ и «Справедливая Россия», которые касались повышения налога НДФЛ для людей с большими доходами. О том, что народные избранники не поддержали такую инициативу свидетельствуют данные, опубликованные в электронной базе Госдумы.

Там же опубликованы законопроекты коммунистов и справделивороссов, предлагавшие внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

В частности, «Справедливая Россия» предлагала ввести прогрессивную шкалу налогообложения по доходам, превышающим в год на одного человека 24 миллиона рублей. Их законопроект предусматривал введение следующих ставок налога в отношении доходов, облагаемых НДФЛ: по доходам до 24 миллионов рублей включительно – 13 %; по доходам свыше 24 миллионов рублей – 18 %.

По их информации, такая концепция закона по применению повышенной ставки к большим доходам соответствует опыту практически всех развитых стран. Так во Франции доходы, превышающие 1 миллион евро в год, облагаются налогом по ставке 75 %. В Германии доходы, превышающие 250 тысяч евро, в год, облагаются по ставке 45 %. В Великобритании доходы, превышающие 150 тысяч фунтов стерлингов в год, облагаются по ставке 45 %. Также высоки предельные ставки и в других европейских странах. В Израиле – 57 %, в Швеции – 56,6%, в Бельгии – 53,7%, в Дании – 52,2%, в Нидерландах – 52,0%.

Парламентарии считают, что новая система в России не усложнит возможность собираемости налогов. Фактически, под действие законопроекта, в случае его принятия, попадала бы небольшая группа налогоплательщиков – чуть более 20 тысяч человек, по данным 2015 года.

«Но сумма их доходов весьма значительна, и превышает 4 триллиона рублей. Введение повышенной ставки для этой категории налогоплательщиков приведет к росту поступления налогов на 200 миллиардов рублей», – говорится в пояснительной записке.

Коммунисты в своем законопроекте предлагали установить пониженную ставку НДФЛ 5% для лиц с доходами менее 100 тысяч рублей в год, а для лиц с доходами свыше 3 миллионов рублей в год ввести повышенные ставки НДФЛ от 15 % до 25 %.

В настоящее время действует единая ставка НДФЛ – 13 процентов со всех доходов налогоплательщиков независимо от уровня их доходов.

«До введения этой нормы в налоговой системе Российской Федерации в 2001 году действовала прогрессивная шкала ставки этого налога в диапазоне от 12 до 35 процентов с учетом уровня доходов физических лиц. С 2001 года был введен в действие Налоговый кодекс Российской Федерации, в котором (в статье 210) вместо прогрессивной шкалы НДФЛ была установлена единая (плоская) ставка НДФЛ 13 процентов со всех доходов. В тот период такое решение объяснялось в связи с необходимостью вывода доходов из теневой сферы экономики, укрепления информационной и программно-технологической базы налоговых органов, усиления законодательного регулирования налоговых отношений и мер административной и уголовной ответственности налогоплательщиков», – указано в их пояснительной записке.

По мнению фракции КПРФ, необходимость введения прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц назрела после 2007 года, когда резко усилился вывоз российского капитала за рубеж – речь, по информации за 2013 год, идет о сотнях миллиардов долларов.

«То есть ожидания, что с установлением плоской шкалы НДФЛ произойдет легализация теневых доходов в России не оправдались. Более того, по оценке экспертов объем «теневых» доходов, в том числе коррупционных, увеличивался и достиг в 2016 году 15-20 % ВВП», – говорят коммунисты.

Однако оба законопроекта депутаты в Госдуме отклонили. Таким образом, людям с высокими доходами, не грозит повышение налога.

В заключении профильного комитета по бюджету и налогам говорится, что введение единой ставки в размере 13 % для большинства видов доходов одновременно с расширением круга налогоплательщиков способствовало легализации оплаты труда многими работодателями, что привело к увеличению поступления налога на доходы физических лиц в бюджет.

Одновременно единая ставка значительно упростила исчисление и уплату налога, его администрирование налоговыми органами.

«Возврат к прогрессивной шкале ставок налога на доходы физических лиц приведет к увеличению затрат на администрирование данного налога, может повлечь уклонение от уплаты налога и снижение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», – считают народные избранники.

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#налоги #российская власть

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    Да вообще им отмените уже все налоги,у них,бедняг, столько рисков! А беднякам поднимите,чтобы не расслаблялись тунеядцы,а работали!

  • Nik_77

    Nik_77
    3 часа назад

    Кто же в здравом уме самому себе налоги повысит?

  • Sapsanische

    Sapsanische
    3 часа назад

    ну вдруг бы 250 ярдов поступили бы в бюджет.

  • Aligator z

    Aligator z
    3 часа назад

    Коммунисты правы. При 5% будут платить все (а, их большинство). И лучше как во Франции 75% у кого превышающий доход 10 лямов в год. Будет абсолютно справедливо. Едросы этого не допустят, ведь под второй налог большинство их и попадет

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    3 часа назад

    все правильно - не по-европейски это.

    надо 45%.

    интересно - у нас когда нибудь в следующей жизни у нас в стране возникнет практика Китая, когда к ворам, укрывшим свой капитал за границей и живущим там со своей семейкой приезжает человечек от правительства и предлагает всё возвернуть назад или со всем семейством этих выродков будет разговор "пуля в лоб". ???

    так хочется посмотреть на такое шоу.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    3 часа назад

    Они там для себя любимых законы пишут и кончно же такой закон при нынешнем правительстве, прещиденте и составе гос.думы не примут.

    Им проще с народа налоги собирать.

    Все сборище единоросов в гос.думе далеко не бедные люди и имеют годовые доходы от 20 и более млн.руб.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    3 часа назад

    А что вы хотели капитализм, богатые богатеют - бедные нищают. Мне плевать, но элита должна быть национальной, не смотрящей за бугор. Закон должен быть несколько иной, 90% налогов для тех кто держит бабло за этим самым бугром, для лиц с двойным гражданством, для либеральной тусовки получающей за свои камлания гонорар из-за того же бугра. А если ты работаешь в России, живешь здесь, не востришь лапти на запад - живи и богатей, для таких людей и помощь государства не зазорна.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 часа назад

    Ничего ничего, постонем и дальше существовать.

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    интересно - у нас когда нибудь в следующей жизни у нас в стране возникнет практика Китая, когда к ворам, укрывшим свой капитал за границей и живущим там со своей семейкой приезжает человечек от правительства и предлагает всё возвернуть назад или со всем семейством этих выродков будет разговор "пуля в лоб". ???

    так хочется посмотреть на такое шоу.



    Нельзя.

    Вон Литвиненко якобы "попил чаю", а Скрипаль якобы "за ручку двери подержался" и сколько шума из этого возникло.

    А здесь "куля в лоб"! Да ещё и не якобы, а на самом деле...

    Демократическая общественность не поймёт. Однозначно заклеймит.

    Не прокатит такое шоу.

    Тем более, все воры из России, осевшие "там", официально считаются "борцами с тоталитарным режимом".

  • Очевидец59

    Очевидец59
    2 часа назад

    делайте выводы за кого голосовать

  • sms-ка

    sms-ка
    1 час назад

    Очевидец59

    делайте выводы за кого голосовать



    А можно подумать наши голоса кого-то волнуют.

  • full

    full
    1 час назад

    sms-ка

    Очевидец59

    делайте выводы за кого голосовать



    А можно подумать наши голоса кого-то волнуют.



    Конечно волнуют. Вы что, не знаете, что партии получают за голоса бабки? Так что нищебродам, типа ЛДПР, эта кость вполне себе по статусу. А уж ЕР заработает на законах, им эти голоса пофиг.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Еще раз доказывает всю недалекость наших буржуев. Жадность при отдаче малого, всегда ведет к потере всего! Потом они будут по заграничным кабакам плакать как уже бывало - "какую Россию мы потеряли!". Великая страна была, ведь все же было: яхты, самолеты, дворцы, тыща шуб, россыпи бриллиантов и все из за этих, которые работать не умеют!

  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    у власти стоят потомки белогвардейцев

  • sms-ка

    sms-ка
    1 час назад

    full

    sms-ка

    Очевидец59

    делайте выводы за кого голосовать



    А можно подумать наши голоса кого-то волнуют.



    Конечно волнуют. Вы что, не знаете, что партии получают за голоса бабки? Так что нищебродам, типа ЛДПР, эта кость вполне себе по статусу. А уж ЕР заработает на законах, им эти голоса пофиг.



    Про что и говорю. ЕР рулит, и голоса им наши не нужны.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Власть в руках преступников и воров, потому как принимают анти народные законы и решения. Если деятельность направлена против народа, то это преступление. Если власть в руках лиц имеющих гражданство и вид на жительство иных стран, а тем более держат свои так называемые сбережения, то это так же преступление и предательство своего народа.

  • volck0v

    volck0v
    1 час назад

    Вон на соседней новости курилки в аэропорты возвращают этому и радуйтесь. А к нажитому "непосильным" трудом грабки свои не тяните.

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