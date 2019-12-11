Жених изменил будущей жене с шестью стриптизершами перед свадьбой

В Британии женщина, занимающаяся разоблачением мужчин, накануне свадьбы поймала возлюбленного своей клиентки на измене с шестью стриптизершами.

36-летняя Тиффани Райт (Tiffany Wright) из города Чиппинг-Нортон, графство Оксфордшир, открыла компанию, которая помогает будущим молодоженам проверить их отношения на прочность. Нередко по просьбе невесты она организовывает для жениха мальчишник и тайно следит за его поведением.

По заказу клиентки, она проникла в стрипклуб в центре Лондона, где жених праздновал мальчишник за день до свадьбы.

Райт незаметно наблюдала, как жених забирался на сцену к стриптизершам во время их выступления. Затем он пригласил шесть танцовщиц в приватную комнату и занялся с ними любовью. Интимные подробности она узнала от его приятелей, которые громко обсуждали происходящее.

«На следующий день я рассказала обо всем невесте. Она отменила свадьбу», – цитирует Тиффани «Лента.ру».

В августе сообщалось о том, что девушка раскрыла измену парня по фото. Изменника выдал журнал на заднем плане фотографии.