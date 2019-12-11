Между Благовещенском и Владивостоком будут курсировать 4 беспересадочных вагона

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«Федеральная пассажирская компания» назначила на 2019/2020 годы курсирование четырех беспересадочных вагонов по маршруту Владивосток – Благовещенск. Речь о двух купейных и двух плацкартных вагонах.

Вагоны будут следовать из Владивостока до Белогорска в составе поезда № 7 Владивосток – Новосибирск. Далее до Благовещенска в составе поезда № 278 Белогорск – Благовещенск. В обратном направлении из Благовещенска до Белогорска движение будет осуществляться в составе поезда № 277 Благовещенск – Белогорск. Затем до Владивостока поездом № 8 Новосибирск – Владивосток.

Отправление со станции Владивосток в составе поезда № 7 Владивосток – Новосибирск по следующим датам: 26, 28, 30 декабря 2019 года; 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2020 года; 21, 23, 25, 27, 29 марта 2020 года. Прибытие на станцию Белогорск на следующие сутки. Из Белогорска в те же сутки вагоны отправляются в Благовещенск в составе поезда № 278 Белогорск – Благовещенск.

Из Благовещенска в обратном направлении вагоны отправляются в составе поезда № 277 Благовещенск – Белогорск в следующие даты: 29, 31 декабря 2019 года; 2, 4, 6, 8, 10, 12 января 2020 года; 24, 26, 28, 30 марта 2020 года; 1 апреля 2020 года. Прибытие на станцию Белогорск в те же сутки. Отправление из Белогорска в те же сутки в составе поезда № 8 Новосибирск – Владивосток. Прибытие на станцию Владивосток на следующие сутки, говорится в сообщении пресс-службы Забайкальской железной дороги.

Узнать актуальную информацию о стоимости проезда и графике движения поездов можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Ранее Амур.инфо сообщало, что на Дальневосточной железной дороге введен новый график движения пассажирских поездов. Изменения затронули составы, которые ходят по территории Амурской области.