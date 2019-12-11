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11декабря
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сегодня, 11:09 5

Росгвардейцы выносили бабушек из горевшего дома в Благовещенске

Росгвардейцы выносили бабушек из горевшего дома в Благовещенске
Фото: amur.info

Первыми на месте ночного пожара в Благовещенске оказались росгвардейцы. По данным МЧС, пострадавших не было. Позже региональное управление Росгвардии сообщило, что сотрудники вневедомственной охраны эвакуировали 12 человек. Пожилых женщин выносили на руках. Как стало известно, сгоревший дом был признан аварийным и подлежал расселению.

Экипаж вневедомственной охраны в составе прапорщиков полиции Виктора Ларионова и Валерия Кушнерова двигались по маршруту патрулирования. На улице Комсомольской они заметили черный дым из двухэтажного деревянного жилого дома. О происшествии росгвардейцы незамедлительно доложили дежурному. Он сразу же вызвал пожарную бригаду и скорую помощь. Тем временем патруль начал эвакуировать людей.

«В это позднее время люди уже спали, в квартирах не горел свет. Мы стали стучать в окна, двери, будить граждан. Через окна первого этажа с напарником Валерием Кушнеровым начали вытаскивать пожилых женщин на руках», – рассказал Виктор Ларионов.

Тем временем на место происшествия прибыли пожарные, скорая помощь, полиция. Совместно с оперативными службами сотрудники вневедомственной охраны эвакуировали 12 граждан. В результате пожара никто не пострадал. Около полуночи возгорание ликвидировали. «Благодаря грамотным и умелым действиям сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии удалось избежать более трагических последствий», – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Амурской области.

По данным ГУ МЧС, сгоревший дом был указан как нежилой. Однако есть информация, что дом № 29 на улице Комсомольской был признан аварийным и подлежал расселению. Часть жильцов выехали, остальные оставались в аварийном здании.

Также поступают сведения о том, что в сгоревшем доме могли находиться лица без определенного места жительства. «Те, кто ждут переселения, уже давно там не живут, так как жить там просто невозможно – крыша провалена, полы тоже, стены рушатся», – сообщил горожанин в комментариях к новости.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Шелковица

    Шелковица
    3 часа назад

    Молодцы!!!

  • zeya28

    zeya28
    3 часа назад

    Спасибо , ребята!

  • Бутява Бутявишна Йовович-Шер

    Бутява Бутявишна Йовович-Шер
    2 часа назад

    Обыкновенные герои) Есть нам еще кем гордиться!!!

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    44 минуты назад

    ишь ты, они оказывается могут не только народ мудохать на митингах

  • V.M.

    V.M.
    29 минут назад

    Молодцы росгвардейцы. Спасибо вам.

    Но вот кто в городе отвечает за то,



    что в сгоревшем доме могли находиться лица без определенного места жительства. «Те, кто ждут переселения, уже давно там не живут, так как жить там просто невозможно – крыша провалена, полы тоже, стены рушатся», – сообщил горожанин в комментариях к новости.



    Бабушки, которых спасли, это лица без определенного места жительства?

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