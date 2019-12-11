Росгвардейцы выносили бабушек из горевшего дома в Благовещенске

Экипаж вневедомственной охраны в составе прапорщиков полиции Виктора Ларионова и Валерия Кушнерова двигались по маршруту патрулирования. На улице Комсомольской они заметили черный дым из двухэтажного деревянного жилого дома. О происшествии росгвардейцы незамедлительно доложили дежурному. Он сразу же вызвал пожарную бригаду и скорую помощь. Тем временем патруль начал эвакуировать людей.

«В это позднее время люди уже спали, в квартирах не горел свет. Мы стали стучать в окна, двери, будить граждан. Через окна первого этажа с напарником Валерием Кушнеровым начали вытаскивать пожилых женщин на руках», – рассказал Виктор Ларионов.

Тем временем на место происшествия прибыли пожарные, скорая помощь, полиция. Совместно с оперативными службами сотрудники вневедомственной охраны эвакуировали 12 граждан. В результате пожара никто не пострадал. Около полуночи возгорание ликвидировали. «Благодаря грамотным и умелым действиям сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии удалось избежать более трагических последствий», – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Амурской области.

По данным ГУ МЧС, сгоревший дом был указан как нежилой. Однако есть информация, что дом № 29 на улице Комсомольской был признан аварийным и подлежал расселению. Часть жильцов выехали, остальные оставались в аварийном здании.

Также поступают сведения о том, что в сгоревшем доме могли находиться лица без определенного места жительства. «Те, кто ждут переселения, уже давно там не живут, так как жить там просто невозможно – крыша провалена, полы тоже, стены рушатся», – сообщил горожанин в комментариях к новости.