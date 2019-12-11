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Делегация из Китая рассказала амурчанам о зоне свободной торговли в Хэйхэ

Делегация из Китая рассказала амурчанам о зоне свободной торговли в Хэйхэ
Фото: администрация Благовещенска

Делегация Народного правительства Харбина посетила Благовещенск с официальным визитом. Во встрече приняли участие 50 благовещенских предпринимателей и около 40 бизнесменов из Поднебесной.

В рамках визита состоялась протокольная встреча мэра амурской столицы Валентины Калиты и мэра города Харбин Сунь Чжэ. Была организована презентация российско-китайских предприятий.

Заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин представил участникам мероприятия доклад о Благовещенской агломерации, а представители Харбина рассказали об экспериментальной зоне свободной торговли в Хэйхэ, бондовой зоне, а также о логистическом центре, сообщает администрация Благовещенска.

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    В Харбине живёт более 11 млн.человек, как на ВСЁМ российском Дальнем Востоке! Сами китайцы говорят, что он вырос из маленькой деревеньки благодаря КВЖД, то есть всего за столетие...

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