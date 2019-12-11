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11декабря
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сегодня, 10:35 1

Путин поддержал идею наказывать чиновников за оскорбления граждан

Путин поддержал идею наказывать чиновников за оскорбления граждан
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин одобрил предложение ввести ответственность для чиновников за оскорбления граждан. С такой идеей выступил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, один из участников заседания Совета по правам человека (СПЧ).

«В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен. А как это отрегулировать в нормативной базе – давайте подумаем», – сказал Путин.

Он также отметил, что нужно продумать все детали и посоветоваться с экспертами, такими как адвокат Генри Резник. Владимир Путин также напомнил, что в Уголовном кодексе РФ есть статьи за оскорбление и, возможно, стоит что-то «настроить» в законодательстве, чтобы использовать его в ситуации с чиновниками, сообщает «КоммерсантЪ».

Член СПЧ Кирилл Кабанов при этом предложил разработать поправки в законы о государственной службе и о полиции, чтобы оскорбление чести и достоинства гражданина стало основанием для увольнения. При этом он отметил, что оскорбляют не только граждан – в частности, в России недавно разработали законопроект об оскорблении чести и достоинства полицейского. Однако «раздражителем» выступает именно оскорбление обычных граждан.

В феврале депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан. В качестве наказания они предложили штраф от 10 до 30 тысяч рублей или должностную дисквалификацию на срок до трех лет. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект.

Подобные инициативы стали появляться в ответ на законы за оскорбление общества, государства и госсимволов, а также за фейковые новости, которые вступили в силу с 29 марта. За оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 до 100 тысяч руб., при повторном нарушении – до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 минуты назад

    А почему -



    ... законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан. В качестве наказания они предложили штраф от 10 до 30 тысяч рублей или должностную дисквалификацию на срок до трех лет.



    а народу



    За оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 до 100 тысяч руб., при повторном нарушении – до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.



    Чёю где то классовую несправделивость. а где - непойму.

    А, и да..... господа из КПРФ это выдумавшие..... за такие штрафы власть любой татупед может себе позволить вообще с гражданами на матюках общаться, посылая в разные части тела и рассказывая половую принадлежность. 10к рублей - это для татупеда - копейки, тем более в масквабаде.

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