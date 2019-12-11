Работа по отстрелу – круглый год: в Приамурье обсудили борьбу с ростом численности волков

В Благовещенске прошла рабочая встреча с участием парламентариев, охотоведов и экспертов. Собравшиеся обсудили, как бороться с ростом численности волков в Амурской области.

Рост численности серых хищников на территории Приамурья специалисты фиксируют не первый год. В 2018 году в регионе насчитывалось более 4 125 волков, годом ранее – 3 808, в 2016 году – 2 861 особь. Хищники наносят большой ущерб популяциям копытных, кроме того, они наносят ущерб животноводам области. Опасения вызывает и то, что ареал обитания хищников растет, если раньше волки обитали по северу региона, то теперь их следы обнаруживают и в центральных районах области.

«Для решения проблемы нам необходимо обсудить все предложения по борьбе с волками и вынести их на рассмотрение губернатору области», – поставила задачу перед коллегами председатель комитета Законодательного собрания Амурской области по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

В конце прошлого года дирекция управления по охране животного мира Амурской области начала выплачивать вознаграждения охотникам-волчатникам. Эта мера мотивации успешно использовалась в Приамурье до 2014 года и показала себя очень эффективной в борьбе с волками. Средства в объеме около двух миллионов рублей были выделены и в 2019 году. Вознаграждение охотникам взамен на шкуру убитого животного составило 7,5 тысячи рублей.

По данным дирекции управления по охране животного мира Амурской области, работа по отстрелу хищников должна продолжаться круглогодично и непрерывно, так как в периоды «затишья» волки инстинктивно начинают еще больше размножаться. Увеличившаяся численность серых хищников – это проблема почти всех регионов Дальнего Востока и Сибири. И практически на всех территориях мера борьбы с численностью волков идентична – отстрел. На такие виды умерщвления, как использование отравляющих веществ, петель и капканов, наложены ограничения или полный запрет.

Как отметил представитель научного сообщества, проблему только денежными вливаниями для стимулирования волчатников не решить, хотя эта мера эффективна. Необходимо поднимать уровень профессионализма охотников, чтобы отстрел волков не велся «попутно». Еще одно предложение – повторно выдавать лицензии только при погашении прежней и при сдаче шкуры волка.

Выслушав все стороны, в том числе и представителей прокуратуры области, которые настаивали на поощрении волчатников (при эффективном использовании выделенных из бюджета средств), Ирина Киевская заверила присутствующих, что профильным комитетом работа по данной теме продолжится в январе, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.