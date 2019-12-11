Дед Мороз: обманывать ребенка – это грех (видео)

В Благовещенске началась череда новогодних мероприятий. Особая роль на утренниках возложена на Деда Мороза и Снегурочку, которые дарят детям праздничное настроение и вселяют веру в чудеса. Какого быть главным сказочным персонажем Нового года, корреспондент Альфа ТВ узнал у Деда Мороза с 50-летним стажем Петра Козеца. Главный режиссер Амурского театр кукол, заслуженный артист РФ рассказал, как ему удается найти путь к сердцу ребенка, уделить внимание каждому маленькому гостю на празднике и при этом самому не уставать.

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Виктория Сытенко