Завершена программа летных испытаний «Метеора», запущенного с Восточного

Программа летных испытаний метеорологического спутника «Метеор-М» № 2-2, который был запущен с космодрома Восточный, завершена. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что в ходе испытаний были проверены все служебные системы и целевая аппаратура, также проведена ее калибровка. Программа летных испытаний выполнена в полном объеме.

«Госкомиссия рекомендовала государственному заказчику использовать космический комплекс "Метеор-3М" со спутником "Метеор-М" № 2-2 для решения целевых задач», – сказано в сообщении.

Успешный запуск спутника «Метеор-М» № 2-2 был осуществлен с космодрома Восточный 5 июля 2019 года. Это четвертый аппарат из серии спутников гидрометеорологического космического комплекса «Метеор-3М».

В настоящее время ведутся работы по созданию еще двух аппаратов серии «Метеор-М», которые войдут в состав космического комплекса «Метеор-3М».