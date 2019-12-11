В Амурской области продолжают искать пожарного, пропавшего полгода назад

В Амурской области продолжают искать мужчину, пропавшего при тушении лесного пожара. Последний раз работника Норского лесхоза Сергея Леонидова видели вечером 8 июня текущего года.

Группа сотрудников Норского лесхоза тушила лесной пожар в Меунском участковом лесничестве, расположенном в Селемджинском районе. Сначала Леонидова искали работники лесхоза – они хватились его примерно через час. Поиски результата не дали. На помощь позвали спасателей поисково-спасательной группы МЧС по Амурской области.

В течение первых дней мужчину искали с использованием вертолета и вездехода, местность обходили пешком. Были обследованы все окрестности стоянки, берега рек Меун и Якутка.

Как сообщает амурское следственное управление, в настоящее время поиски пропавшего ведутся с привлечением сотрудников МЧС по Амурской области и использованием вертолета. «В целях всесторонней проверки всех обстоятельств, связанных с безвестным исчезновением мужчины Мазановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство"», – прокомментировали в СУ СК РФ по Амурской области.

Это не первый случай бесследного исчезновения человека при тушении лесного пожара. 21 мая 2018 года в окрестностях Февральска пропал Константин Банкович – работник Норского лесхоза.

А за 10 дней до этого в Зейском районе пропал десантник-пожарный из Йошкар-Олы. В первые дни поисков нашли обрывок спецодежды с надписью «Прости меня, доченька». Криминальных признаков в его пропаже нет, считают в авиалесоохране.