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Поджог привел к пожару в Бурейском районе

Поджог привел к пожару в Бурейском районе
Фото: pixabay.com

Вечером 10 декабря был пожар в селе Малиновка Бурейского района. По официальной информации, причиной стал поджог.

Сообщение о пожаре в Малиновке по улице Октябрьской поступило 10 декабря в 21:55. Произошло возгорание на частном подворье. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы ПСЧ-56 поселка Новобурейский, в составе семи человек и двух единиц техники. Через семь минут после прибытия было ликвидировано открытое горение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в результате пожара кровля дома повреждена по всей площади. Пристроенная веранда и кровля зимней кухни уничтожены огнем. Люди не пострадали.

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#пожары #происшествия

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