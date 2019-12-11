Борода увеличивает риск заражения ОРВИ и гриппом: обзор прессы

Фото: pixabay.com

Растения могут издавать звуки SOS; к телевидения потеряно доверие; часы кировского экс-губернатора Белых проданы за 475 тысяч. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Летят утки

В «Российской газете» прочел о том, что растения могут общаться между собой. Например, если полынь начинает есть какой-нибудь злодей-вредитель, она выделяет летучие вещества, сообщающие соседям об опасности, и эти соседи занимают оборону (способы описаны в газете). Недавно ученые выявили еще один способ общения: при эксперименте они лишили табак и помидоры воды. Умирая от жажды, эти растения начали издавать ультразвуковые сигналы, что на языке людей можно расценивать как SOS. Впрочем, на этом, как я понял, эксперименты закончились. А напоили ль помидоры водичкой – газета умолчала.

Напишут же такое

В «АиФ», думаю, вам будет интересно прочесть о том, почему снижается интерес к отечественному телевидению. Для начала-то меня привлек заголовок: «Конец голубой эпохи». Искренне удивившись – неужели? – решил поискать аргументы. Но, оказалось, что речь о том, что к телевидению потеряно всякое доверие. И, скромно полагая, что доверие потеряно не только к телевидению, а точнее, совсем не к телевидению, а к тем, кто… Впрочем, пора поставить многоточие и перейти к другим публикациям.

Также в номере

О других публикациях – пунктирно: если у вас есть борода – сбрейте: она увеличивает риск заражения гриппом (эксперт пояснил: «Волос человека можно сравнить с фильтром, который ловит, впитывает и задерживает всевозможные микрочастицы, в том числе и бактерии. Влажность и тепло в густом волосяном покрове создают комфортные условия для их размножения»); если у вас появится миллиард – отдайте его монастырю: боженька оценит. Еще о том, почему власти ездят на персональных машинах (стоило ль ради этого выпускать газету?!) и еще о том, что часы кировского экс-губернатора Никиты Белых проданы за 475 тысяч рублей. Я так понимаю, не самым богатым губернатором был.

Вам статья

В «Моей Мадонне» рассказывается о том, что в этом году более 30 пар влюбленных решили совместить два праздника – Новый год и свадьбу. При этом год назад таких романтиков было меньше. Но за год люди стали лучше считать. Еще пишут о том, что в Приамурье значительно увеличилось число приезжих. Сами амурчане уезжают на ПМЖ другие регионы, а их место занимают прибывающие из-за рубежа. К зарубежью относятся Киргизия, Таджикистан и т.п. С грустью констатируем: «наших» уехавших на полторы тысячи больше, чем «их» приехавших.

Очень интересно

О чем еще можно прочесть в «Моей мадонне»? Сразу скажу, каждый найдет публикацию по душе. Я, например, с интересом пробежав глазами по заметке об открытии в Амурском медицинском колледже картинной галереи, остановился на рассуждениях корреспондента газеты Светланы Кобыш о жизни в Эмиратах. Мы-то сплошь думаем, что жизнь там – это сказка (арабская сказка), а на самом деле… Впрочем, кому как повезет.

Из интересных деталей: свадьбу жених и невеста справляют отдельно. Мужчине можно иметь до 4 жен. (Хотя здесь заложена несправедливость: чтобы заиметь следующую, мужчина должен получить согласие уже имеющихся. Разве это правильно?) И еще: чтобы стать свободным, мужчине достаточно три раза вслух произнести, мол, я с тобой развожусь. И всё! После этого, не могу не отметить, что жизни там – действительно сказка!

На посошок

На сладенькое – «Комсомольская правда». На страницах газеты Дима Билан рассказывает, что у него с Рудковской был мимолетный роман. Но тут Дима явно маскируется. Еще вскрываются причины, почему Егор Гайдар перестал искать золото партии. Ну, обтекаемо скажу так: теперь надо искать золото Гайдара. Что там еще такого-этакого: пожалуй, еще денежный гороскоп на грядущий год. Сдуру прочитал. Теперь не спрашивайте, почему у меня такое плохое настроение.