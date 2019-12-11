В 2020 году в Амурской области запланировали поймать больше 500 бездомных собак

На отлов и содержание безнадзорных животных в 2020 году из областного бюджета планируется выделить 10 миллионов рублей. Изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» обсудили на комитете законодательного собрания региона по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии. Участниками встречи стали первый заместитель министра юстиции области Ольга Гончарова и начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

С 1 января 2020 года, согласно поправкам в федеральный закон, на муниципалитеты будут возложены обязательства по отлову, транспортировке и передаче в приюты бродячих собак. Администрациям необходимо к новому году определить уполномоченный орган в сфере обращения с безнадзорными животными и создать службу по их отлову.

Кроме того, муниципалитетам необходимо в эти же сроки направить в управление ветеринарии Амурской области предложения по организации приютов по межтерриториальному принципу. Параллельно им предстоит вести среди населения работу по пропаганде выгула домашних животных, их маркированию метками и стерилизации; стимулировать некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере обращения с животными без владельцев, участвовать в тематических грантах.

На заседании управлению ветеринарии рекомендовали проанализировать предложения муниципалитетов по созданию приютов для животных, продолжить работу по популяризации маркировки домашних животных и рассмотреть возможность бесплатной стерилизации (кастрации) собак.

«В 2020 году работа комитета по этому вопросу продолжится. В частности, будет изучен опыт субъектов Российской Федерации по данному направлению и наиболее эффективные примеры будут рассмотрены на заседании в феврале. Помимо этого, необходимо проработать вопрос о внесении изменений в законодательство области, предусмотрев возможность предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для строительства на них приютов для безнадзорных собак», – отметила председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.