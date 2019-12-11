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11декабря
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сегодня, 09:29 7

В 2020 году в Амурской области запланировали поймать больше 500 бездомных собак

В 2020 году в Амурской области запланировали поймать больше 500 бездомных собак
Фото: pixabay.com

В новом году в Амурской области должны отловить 529 бездомных собак. Предполагается, что 10 % из них будут содержаться в приютах пожизненно из-за агрессивности. Для остальных попытаются найти владельцев.

На отлов и содержание безнадзорных животных в 2020 году из областного бюджета планируется выделить 10 миллионов рублей. Изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» обсудили на комитете законодательного собрания региона по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии. Участниками встречи стали первый заместитель министра юстиции области Ольга Гончарова и начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

С 1 января 2020 года, согласно поправкам в федеральный закон, на муниципалитеты будут возложены обязательства по отлову, транспортировке и передаче в приюты бродячих собак. Администрациям необходимо к новому году определить уполномоченный орган в сфере обращения с безнадзорными животными и создать службу по их отлову.

Кроме того, муниципалитетам необходимо в эти же сроки направить в управление ветеринарии Амурской области предложения по организации приютов по межтерриториальному принципу. Параллельно им предстоит вести среди населения работу по пропаганде выгула домашних животных, их маркированию метками и стерилизации; стимулировать некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере обращения с животными без владельцев, участвовать в тематических грантах.

На заседании управлению ветеринарии рекомендовали проанализировать предложения муниципалитетов по созданию приютов для животных, продолжить работу по популяризации маркировки домашних животных и рассмотреть возможность бесплатной стерилизации (кастрации) собак.

«В 2020 году работа комитета по этому вопросу продолжится. В частности, будет изучен опыт субъектов Российской Федерации по данному направлению и наиболее эффективные примеры будут рассмотрены на заседании в феврале. Помимо этого, необходимо проработать вопрос о внесении изменений в законодательство области, предусмотрев возможность предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для строительства на них приютов для безнадзорных собак», – отметила председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

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#животные #областная власть

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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    "Поможем выполнить и перевыполнить" -, ответили собаки и пошли сдаваться в плен...

  • Rick1979

    Rick1979
    59 минут назад

    500 шт., а остальные несколько тысяч (примерно), которые по улицам бегают, еще сколько лет будут создавать угрозу для окружающих, а?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    54 минуты назад

    10 млн в пустую. Толку на область отловить 500 собак. Их только в Благовещенске больше этой цифры.

    Просто деньги будут улетать год за годом.

  • Случайная

    Случайная
    51 минута назад

    Причем девяносто процентов из отловленных выпустят обратно, потому, что владельцев для них не найдут. И зачем это все?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    27 минут назад

    а не пробовали ловить сволочей которые их выбрасывают??? глядишь и бюджет ШТРАФАМИ пополнится

  • Барабака

    Барабака
    25 минут назад

    10 миллионов - это несколько квартир для сирот, которые годами ждут своей очереди

    10 миллионов - это возможность облагородить территорию, которая не заняла первое место в конкурсе, который недавно проводили. Выиграла территория у Харбина.

    10 миллионов - это закупка лекарств и материалов в больницу (чтоб не стерилизовали одноразовое)

    Но нет... Денег нет на вотэтовотвсё. А на ветер собак - есть

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    3 минуты назад

    Отличная новость! Она как нельзя лучше характеризует психическое здоровье некоторых людей.

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