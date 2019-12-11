ГИБДД просит откликнуться очевидцев автоаварии в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей ДТП, которое произошло в Благовещенске. В аварии травмы получил один человек.

6 декабря с 8 до 9 часов на регулируемом перекрестке улиц Студенческая – Промышленная произошло столкновение двух автомобилей – Honda Stepwgn и Nissan March. В результате происшествия был травмирован водитель Stepwgn. Любую информацию о случившемся просят сообщить по телефонам: 59-46-76, 42-52-62, информирует отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Просмотров всего: 899

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев