ГИБДД просит откликнуться очевидцев автоаварии в Благовещенске
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей ДТП, которое произошло в Благовещенске. В аварии травмы получил один человек.
6 декабря с 8 до 9 часов на регулируемом перекрестке улиц Студенческая – Промышленная произошло столкновение двух автомобилей – Honda Stepwgn и Nissan March. В результате происшествия был травмирован водитель Stepwgn.
Любую информацию о случившемся просят сообщить по телефонам: 59-46-76, 42-52-62, информирует отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».
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