В Благовещенске пожар охватил двухэтажный дом (фото, видео)

Поздно вечером 10 декабря в Благовещенске произошел пожар в доме по адресу: улица Комсомольская, 29. В результате происшествия строение получило серьезные повреждения.

Сообщение о пожаре в Благовещенске по улице Комсомольской поступило 10 декабря в 22:37. Произошло возгорание двухэтажного шестиквартирного нежилого дома. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 19 человек и пяти единиц техники. Через 38 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара уничтожена кровля, дом поврежден изнутри по всей площади. Пострадавших нет. Причина и виновник случившегося устанавливаются, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.