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11декабря
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В Благовещенске пожар охватил двухэтажный дом (фото, видео)

В Благовещенске пожар охватил двухэтажный дом (фото, видео)

Поздно вечером 10 декабря в Благовещенске произошел пожар в доме по адресу: улица Комсомольская, 29. В результате происшествия строение получило серьезные повреждения.

Сообщение о пожаре в Благовещенске по улице Комсомольской поступило 10 декабря в 22:37. Произошло возгорание двухэтажного шестиквартирного нежилого дома. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 19 человек и пяти единиц техники. Через 38 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара уничтожена кровля, дом поврежден изнутри по всей площади. Пострадавших нет. Причина и виновник случившегося устанавливаются, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    2 часа назад

    умышленный поджог

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Программа переселения из ветхого жилья?

  • HIMERA28

    HIMERA28
    1 час назад

    В этом доме проживали бомжи. А те кто ждут переселение уже давно там не живут (часть расселили). Т.к. жить там просто не возможно. Крыша провалена, полы тоже,стены рушатся. А тем кому квартиры ещё не дали, остается только ждать.

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