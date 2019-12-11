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11декабря
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сегодня, 07:30 10

31 декабря станет выходным днем в шести регионах России

31 декабря станет выходным днем в шести регионах России
Фото: beta.nv86.ru/

Шесть регионов России уже поддержали инициативу официально сделать 31 декабря 2019 года нерабочим днем, а поработать вместо этого в субботу, 28 декабря. В последний день 2019 года отдыхать будут в Карачаево-Черкесии, Крыму, Ставрополье, Псковской, Томской и Кировской областях.

Идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина организовать выходной день 31 декабря поддержали шесть регионов страны. Портал BFM.ru сообщает, что инициатива в основном коснется бюджетников. В частном бизнесе от самой организации зависит, будет ли 31 декабря рабочим днем. Но, как правило, в частном секторе 31 декабря работают, потому что невыгодно закрываться в тот момент, когда все, кто не успел заранее подготовиться к празднику, ходят по магазинам и тратят деньги, отмечает «Царьград».

Глава Томской области в этот раз первым занялся вопросом организовать выходной 31 декабря. Он посоветовал другим главам регионов последовать своему примеру, идею решили обсудить на всероссийском уровне. Министр труда Максим Топилин объяснил, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем: это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре.

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#отдых #праздники

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    2 часа назад

    а у нас слабо?

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Амур.инфо в своем репертуаре - позавчерашние новости публикует. Еще Ленинградская область добавилась, как минимум в четыре утра по новостям сказали.

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    А вообще 31-го лучше работать. А то все эти приготовления, по сто грамм с утра... И опять Новый год проспишь или не вспомнишь :))

  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    2 часа назад

    Знаю одного руководителя, работаем вместе иногда, у него приказом по предприятию все сотрудники уходят на каникулы с 25.12. Каждый год. Выходят как все 9-10 января. В зарплате не теряют. Спросил его почему так делает, ответ простой: Людям нужно подготовиться к празднику, у детей елки начинаются, не работа это уже после 25 декабря. Хотя сам работает до 31.12 и выходит второго числа.

  • Ramon Mercader

    Ramon Mercader
    1 час назад

    БурчалоВорчунэ

    Знаю одного руководителя, работаем вместе иногда, у него приказом по предприятию все сотрудники уходят на каникулы с 25.12. Каждый год. Выходят как все 9-10 января. В зарплате не теряют. Спросил его почему так делает, ответ простой: Людям нужно подготовиться к празднику, у детей елки начинаются, не работа это уже после 25 декабря. Хотя сам работает до 31.12 и выходит второго числа.



    Ой, и кто же это такой бессребренник!?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    БурчалоВорчунэ

    Знаю одного руководителя, работаем вместе иногда, у него приказом по предприятию все сотрудники уходят на каникулы с 25.12. Каждый год. Выходят как все 9-10 января. В зарплате не теряют. Спросил его почему так делает, ответ простой: Людям нужно подготовиться к празднику, у детей елки начинаются, не работа это уже после 25 декабря. Хотя сам работает до 31.12 и выходит второго числа.



    Не.. в этом году с 26го))) 26 пьянка-корпаратив, дальше можно не выходить до окончания каникул.

    НО!!! Один фиг все сотрудники. как тараканы, начинают уже с 4-5 января на работу сползаться, а то и раньше. Каждый год одна и та же фигня.

    По факту ещё до окончания каникул практически вся контора уже работает. И всё это без принудиловки, штрафов или просьб выйти...

    Вот такие конторы бывают, ага.

  • OT

    OT
    56 минут назад

    Значит и 30 декабря считай выходной потому, что предпраздничный теперь становится 30 число и где-то даже половину рабочим сделают. А 29 число так себе и рабочее и "шалтай-болтай". Вот сразу сколько чисел стало так сказать "коту под хвост" таким решением.

  • Myxira

    Myxira
    51 минута назад

    БурчалоВорчунэ

    Знаю одного руководителя



    Да многие знают. Городу бы такого руководителя

  • DimonS

    DimonS
    37 минут назад

    Не забудьте — в воскресенье, 31 декабря, работаем!

    Работаем с самого утра.

    Как утром начнём работать, так до самого вечера.

    Принесём с собой из дома заранее купленную работу и будем работать.

    Будем ходить друг к другу в кабинеты,

    работать там, пробовать работу друг у друга.

    Главное — работу надо правильно закусывать,

    а то можно не увидеть конец рабочего дня...

  • OT

    OT
    27 минут назад

    DimonS

    Не забудьте — в воскресенье, 31 декабря, работаем! Работаем с самого утра. Как утром начнём работать, так до самого вечера. Принесём с собой из дома заранее купленную работу и будем работать. Будем ходить друг к другу в кабинеты, работать там, пробовать работу друг у друга. Главное — работу надо правильно закусывать, а то можно не увидеть конец рабочего дня...



    )))) Путин так старается после повышения пенсионного возраста к людям подлизаться и выходные по их просьбе добавил, а вы вот так в "картину маслом" носом воткнули.

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