31 декабря станет выходным днем в шести регионах России

Шесть регионов России уже поддержали инициативу официально сделать 31 декабря 2019 года нерабочим днем, а поработать вместо этого в субботу, 28 декабря. В последний день 2019 года отдыхать будут в Карачаево-Черкесии, Крыму, Ставрополье, Псковской, Томской и Кировской областях.

Идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина организовать выходной день 31 декабря поддержали шесть регионов страны. Портал BFM.ru сообщает, что инициатива в основном коснется бюджетников. В частном бизнесе от самой организации зависит, будет ли 31 декабря рабочим днем. Но, как правило, в частном секторе 31 декабря работают, потому что невыгодно закрываться в тот момент, когда все, кто не успел заранее подготовиться к празднику, ходят по магазинам и тратят деньги, отмечает «Царьград».

Глава Томской области в этот раз первым занялся вопросом организовать выходной 31 декабря. Он посоветовал другим главам регионов последовать своему примеру, идею решили обсудить на всероссийском уровне. Министр труда Максим Топилин объяснил, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем: это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре.