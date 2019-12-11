В благовещенских детских поликлиниках проводят исследования на новых аппаратах узи

Во всех детских поликлиниках Благовещенска врачи проводят исследования на новых аппаратах узи, которые поступили в учреждения по нацпроекту. Это оборудование экспертного класса, последнего поколения.

«Сейчас без узи уже нельзя представить диагностику. Хотя мы считаемся вспомогательной медициной, но без нас врачи как без рук и без ног», – рассказывает врач узи благовещенской детской поликлиники № 4 Светлана Климова.

На новом аппарате, поступившем в клинику по национальному проекту, в учреждении работают с января 2019 года. «Картинка очень качественная, разрешающая способность – до миллиметра. Можно разглядеть, например, микролиты в почках, – перечисляет плюсы нового аппарата Светлана Алексеевна. – У него много функций, 4 датчика, установлены детские настройки. Единственное, чего бы хотелось – вагинального датчика и программы гинекологии. Все-таки гинеколог каждый день направляет к нам на обследование детей. Пока такие исследования проводим на старом аппарате».

Ежемесячно только один врач узи проводит несколько сотен исследований. Светлана Климова перечисляет: в ноябре она осмотрела 340 человек, провела почти 500 исследований. Врачи осматривают с помощью ультразвука сердце, почки, малый таз, щитовидную железу и другие органы. Благодаря хорошей разрешающей способности оборудования, специалисты могут заметить даже маленькое образование, размером всего с миллиметр.

«Иногда у маленьких детей, при скрининге, который проводится в 1 месяц, находим фетальные кисты, за которыми нужно наблюдать. Опять же в период скрининга на медосмотре выявили у девочки-подростка объемное образование, оказалось, что это было доброкачественное образование в брюшной полости. К сожалению, находили и рак щитовидной железы у ребенка. Видим на узи пороки сердца, бывают случаи, что определяем беременность», – продолжает Светлана Алексеевна.

Одновременно со стационарным аппаратом узи в поликлинике появился и еще один – портативный. Несмотря на маленькие размеры, характеристики и разрешающая способность у него практически такая же, говорят врачи. «Этот аппарат удобно брать с собой в командировки, также смотрим на дому детей-инвалидов или лежачих пациентов. В рамках диспансеризации выезжаем в дом ребенка, детские дома, иногда в школы и детские сады», – рассказывает Светлана Климова.

Всего в благовещенских детских поликлиниках наблюдается больше 51 тысячи детей в возрасте от рождения до 18 лет. За 9 месяцев с начала года врачи узи обследовали на новом оборудовании 33,5 тысячи юных пациентов, выполнив им 72,5 тысячи исследований.