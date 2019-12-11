Гороскоп 11 декабря: Водолеям стоит сдерживать эмоции, Раки поймают вдохновение

Восход Солнца: 08:18

Заход Солнца: 16:26

Солнце в Стрельце.

Овен. День откровений, подключения к источникам энергии, очищения мыслей. Хотя не исключено, что встреча по финансовым или юридическим вопросам может привести к нервному стрессу. Во второй половине дня Вас ожидают приятные хлопоты, связанные с поездкой или долгожданной покупкой. Не исключено возвращение к старым проектам, которые принесут выгоду.

Телец. День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Вероятны происки недоброжелателей или серьезное упущение в работе с вашей стороны, что негативно скажется на авторитете.

Близнецы. Творческий день. Он окажется благоприятным для прогулок, контактов, путешествий. Вероятно, удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые Вам помогут в дальнейшем. Если сомневаетесь в правильности решения, принимаемого Вами, доверьтесь советам близких людей.

Рак. День символизирует радость бытия, любовь и согласие. Вероятно, Вы будете полны надежд и уверенности в завтрашнем дне. Вас целиком поглотит вдохновение, и мир для Вас покажется цветным калейдоскопом. День обещает массу удовольствий, развлечений и приятных известий. Козни злых и жадных завистников Вам не грозят.

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Лев. Если вам удастся выстоять в эту напряженную неделю, избежать скандала со своими домочадцами, преодолеть другие препятствия на пути — успех в ближайшее время вам обеспечен. В результате ваши планы могут измениться. Не исключено, что очень повезет в осуществлении ваших сокровенных замыслов.

Дева. Опасный, напряженный день. Эмоциональная нестабильность и впечатлительность, резкость в высказываниях или легкомысленное отношение к возможным потерям может не только отрицательно сказаться на результатах работы в профессиональной сфере деятельности, но и при неблагоприятных условиях стать причиной серьезного конфликта с близким человеком. Звезды предупреждают, что Вас ждут неприятности, поэтому постарайтесь избегать неосторожных высказываний и злоупотребления алкоголем.

Весы. Неблагоприятный день для здоровья: вероятно ухудшение состояния, обострение хронических заболеваний, негативное влияние со стороны. Поэтому ограничьте контакты, отмените встречи или прием гостей. Оптимизм поможет снизить негативные тенденции дня.

Скорпион. Расположение планет по-прежнему не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Коммерческие дела не принесут желаемых результатов. Неожиданное известие может осложнить отношения с окружающими. В этот день лучше не предпринимать никаких поездок и держаться подальше от огня.

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Стрелец. Этот день символизирует выбор цели, защиту принципов. Он может оказаться достаточно сложным. Не исключено, что вы будете вынуждены отменить запланированный отдых, а вместо него взвалить на себя дополнительные обязанности. Вероятно, все ваши дела сегодня так или иначе будут связаны с финансами. Исключите поспешность и спонтанность в решениях – обстоятельства и ситуация могут измениться в любой момент. Возможно, Вы сможете перейти к новым делам или завязать новые знакомства, которые окажутся удачными.

Козерог. Противоречивый день. Не исключено, что появление на вашем пути небольших трудностей подтолкнет Вас к рискованным и даже коварным действиям. Рекомендуется вовремя остановиться, не поддаваться гневу и агрессии. Вам поможет дипломатия и тактичность, хотя это Вам не свойственно. В лучшем случае вторая половина дня обещает удачное решение всех проблем. Возможна деловая поездка, результатами которой Вы будете довольны.

Водолей. День благоприятный для творческой деятельности, строительства, активного отдыха на свежем воздухе. Звезды рекомендуют держать свои эмоции под контролем – в любовных отношениях наступает кризисный период. Вероятны обман, разочарования или болезнь.

Рыбы. День испытаний и преобразований. Сегодня рекомендуется проявить осторожность в общении и бережливость. Не теряйте смелости и самообладания. Используйте свое красноречие и убедительность в решении вероятных конфликтов. У женщин-Рыб вероятно новое романтическое увлечение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев