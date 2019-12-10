Заемщикам вернут часть страховки при досрочном гашении кредита

При досрочном погашении кредита заёмщики смогут вернуть часть страховой премии. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Как пишет «Парламентская газета», сейчас установлен порядок, когда заёмщик, взявший кредит, обязательно заключает договор страхования, который гарантирует банку, что человек вернёт деньги. В 23 процентах случаев граждане погашают кредиты досрочно, но страховочные деньги им не возвращают.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, эта ситуация противоречит юридическим принципам и справедливости.

«Договор потребительского кредита и договор страхования заёмщик заключает, чтобы достичь единой экономической цели — получить деньги, — сказал он. — Страховка не является отдельной целью».

Законопроект, разработанный правительством, предлагает установить, что если заёмщик досрочно погасил кредит, в том числе ипотечный, то он может написать заявление о досрочном отказе от договора страхования, который обеспечивал выполнение обязательств по кредиту. Страховая премия в этом случае подлежит возврату, исключая часть, пропорциональную времени, в течение которого действовал договор страхования.