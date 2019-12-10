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сегодня, 20:26 6

Амурские депутаты обсудят возможность выделения денег на строительство моста через Зею

Амурские депутаты обсудят возможность выделения денег на строительство моста через Зею

На заседании законодательного собрания 11 декабря амурские парламентарии утвердят бюджет на предстоящую трехлетку. Депутатам также предстоит обсудить возможность выделения средств на строительство моста через реку Зея в Благовещенске, которое запланировано на 2021-2024 годы.

Общая стоимость проекта оценивается в 19,8 миллиарда рублей, из них сумма софинансирования – 3,1 миллиарда. Учитывая целевое направление бюджетных средств, оно будет осуществляться за счет регионального дорожного фонда. Уже известно, что его резервов недостаточно, поэтому необходимо привлечь дополнительные источники. В связи с этим вносятся изменения в статью 2 закона Амурской области «О дорожном фонде».

Во втором чтении парламентариям планируется принять главный финансовый документ области. Доходы региональной казны на 2020 год составляют более 70 миллиардов рублей, которые предлагается распределить по всем госпрограммам. При формировании бюджета были учтены рекомендации не только всех комитетов законодательного собрания, но и публичных слушаний. В частности, в бюджете на 2020 год дополнительно предусмотрены 13,9 миллиона рублей на приобретение жилья для ветеранов боевых действий, а также более 67 миллионов рублей на обеспечение жильем молодых семей.

Также на сессии будут рассмотрены несколько проектов федеральных законов. В частности, проектом федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» предполагается дополнить перечень оснований для отказа в выдаче лицензии на розничную продажу алкоголя. А изменения в федеральный закон о государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения направлены на расширение полномочий сотрудников Госавтонадзора: на проведение проверок на остановочных пунктах, а также в иных местах, расположенных в границах населенных пунктов в случае посадки и высадки пассажиров в транспортное средство, осуществляющее такие автоперевозки. На сегодня контроль осуществляется только на стационарных и передвижных контрольных пунктах.

Помимо этого, депутатам предстоит вынести решение по проектам федеральных законов об оружии, о защите прав потребителей, о драгоценных металлах и драгоценных камнях, о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации и других.

На текущем заседании сразу в двух чтениях предлагается принять внесение изменения в закон Амурской области «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Амурской области» в части наделения министерства лесного хозяйства области (или, по усмотрению Правительства региона, другое ведомство) полномочиями по контролю над деятельностью пунктов торговли древесиной.

Законопроект, касающийся административно-территориального деления региона, предстоит рассмотреть в первом чтении. Он призван закрепить за поселком Малосазанского сельсовета исторически сложившееся название Орлиный. В ноябре текущего года распоряжение о присвоении данного наименования населенному пункту, несколько лет существовавшему без имени и статуса, было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Также предстоит заслушать публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг амурскими организациями области в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания за 2018 год. Оценка произведена членами общественных советов, созданных на базе профильных министерств.

Всего в проект повестки 44 внеочередного заседания включено 62 вопроса.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Можно сделать проезд по новому мосту платным, под это взять кредит в ВТБ - вот и деньги на его строительство...

  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    и пусть по этому мосту ездят фермеры

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Фермер

    Можно сделать проезд по новому мосту платным, под это взять кредит в ВТБ - вот и деньги на его строительство...



    Да уж. Если в ВТБ, долго ты этого моста ждать будешь.

  • Фермер

    Фермер
    50 минут назад

    ямщик

    Фермер

    Можно сделать проезд по новому мосту платным, под это взять кредит в ВТБ - вот и деньги на его строительство...



    Да уж. Если в ВТБ, долго ты этого моста ждать будешь.



    Так ОЧЕНЬ быстро построена скоростная трасса Москва - Санкт-Петербург

  • V.M. мне в ноги!

    V.M. мне в ноги!
    41 минута назад

    Фермер

    ямщик

    Фермер

    Можно сделать проезд по новому мосту платным, под это взять кредит в ВТБ - вот и деньги на его строительство...



    Да уж. Если в ВТБ, долго ты этого моста ждать будешь.



    Так ОЧЕНЬ быстро построена скоростная трасса Москва - Санкт-Петербург



    Если САМ будет лично контролировать,то может быть не все уворуют.

    У нас как-то так-царь отвернулся-бояре распоясались.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    12 минут назад



    Можно сделать проезд по новому мосту платным



    С тем же успехом можно его совсем не делать или пустить паромы.

    Выйдет намного дешевле, даже в долгосрочной перспективе.

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