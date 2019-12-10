Минприроды предупредило регионы об опасности мусорного коллапса

Региональным властям по всей стране направлено письмо от имени главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. В нем сказано, что бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса.

«Мониторинг ситуации с реализацией реформы обращения с твердыми коммунальными отходами показывает, что в ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация. Минприроды фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям», –говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что велик риск банкротства региональных операторов, а собираемость платежей за ТКО с юридических лиц не удается повысить более чем на 70 %.

Минприроды предлагает развернуть информационную кампанию по повышению собираемости платежей, обязать бюджетные учреждения покрыть долги, а также привести в порядок контейнерные площадки.

Кроме того, ведомство не против рассмотреть возможность компенсации для региональных операторов и переоценки нормативов накопления ТКО.



В Минприроды уточнили регионы, где могут возникнуть проблемы с обращением ТКО. Амурской области среди них нет.