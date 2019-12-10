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10декабря
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сегодня, 19:40 3

Минприроды предупредило регионы об опасности мусорного коллапса

Минприроды предупредило регионы об опасности мусорного коллапса
Фото: recyclemag.ru/

Региональным властям по всей стране направлено письмо от имени главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. В нем сказано, что бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса.

«Мониторинг ситуации с реализацией реформы обращения с твердыми коммунальными отходами показывает, что в ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация. Минприроды фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям», –говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что велик риск банкротства региональных операторов, а собираемость платежей за ТКО с юридических лиц не удается повысить более чем на 70 %.

Минприроды предлагает развернуть информационную кампанию по повышению собираемости платежей, обязать бюджетные учреждения покрыть долги, а также привести в порядок контейнерные площадки.

Кроме того, ведомство не против рассмотреть возможность компенсации для региональных операторов и переоценки нормативов накопления ТКО.

В Минприроды уточнили регионы, где могут возникнуть проблемы с обращением ТКО. Амурской области среди них нет.

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#ЖКХ #российская власть

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Нууу, и где тот умник, который предложил идею проведения мусорной реформы? Или снова, что то пошло не так?

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    Всё вАМ денег мало.Когда-же вЫ подавитесь т...и.

  • Stat

    Stat
    21 минута назад

    Да он давно этот мусорный коллапс! Вы посмотрите что творится,мусор как сваливали где попало,так сваливают,никто его даже и не думает утилизировать,а денюжки стрегут с населения....

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