Специалисты выяснили, сколько россиян получают зарплату в конверте

Четверть зарплат россиян невидимы государству, такие выводы сделали эксперты. По подсчетам экономистов рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», потери бюджетной системы из-за неформальной занятости составляют около 3 триллионов рублей ежегодно. Речь идет почти о 3 % ВВП.

Расчеты проводились на основе сравнения данных ФНС и Росстата. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 миллионов человек, или 18 % рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР. Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 триллионов — 0,9 триллиона рублей доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона рублей страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты, пишет РБК.

Если бы неформально занятые работали легально, то ставку подоходного налога можно было бы снизить с текущих 13 % до 11 % практически без потерь собираемости НДФЛ в абсолютном выражении, следует из оценок НКР.

Но вывод этих лиц из налоговой тени не представляется возможным в силу специфики их деятельности, делают вывод экономисты. «Основная масса таких работников сконцентрирована в сферах услуг, ремонта и мелкого производства. Государство не располагает ни стимулами для добровольной легализации подобного рода доходов, ни мерами административного воздействия на данную категорию граждан, а любые попытки установить контроль над выплатами через банковскую систему приведут к обналичиванию всех расчетов в этой сфере», — указывают они.