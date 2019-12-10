Год был судьбоносным: в Благовещенске состоялся отчет Василия Орлова

Фото: Амур.инфо

10 декабря в большом зале общественно-культурного центра Благовещенска состоялся годовой отчет губернатора Амурской области «Приамурье-2019. Результаты и перспективы». Василий Орлов рассказал о росте доходов бюджета, реализации национальных проектов, развитии отраслей экономики. Он назвал 2019 год судьбоносным для Амурской области.

«Завершено строительство моста в Китай, начато строительство второй очереди космодрома Восточный, дан старт строительству уникальной канатной дороги. Очень важный проект для Амурской области – проект Амурского ГХК. Принято положительное решение о строительстве метанольного завода в Сковородинском районе. Начато строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска», – перечислил губернатор крупные проекты, которые могут повлиять на судьбу Амурской области.

«В то же время год был очень непростым. Нас испытывала на прочность погода», – сказал Василий Орлов перед тем, как приступить к отчету.

Отчет начался с информации о региональном бюджете. Доходы амурской казны выросли за год на 10,8 миллиарда рублей (+24 %) и составили 76,1 миллиарда рублей. По темпам роста собственных доходов область заняла 4 место в РФ, и второе в ДФО.

«В 2018 году удалось практически удвоить налоговые поступления, в первую очередь за счет реализации крупных инвестиционных проектов – "Силы Сибири", Амурского газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса, космодрома, Нижне-Бурейской ГЭС», – отметил глава региона.

Амурская область стала лидером Дальнего Востока по приросту объема инвестиций в основной капитал. Инвестиции в 2019 году выросли на 36 миллиардов рублей. В регионе работают территории опережающего развития «Белогорск», «Приамурская», «Свободный». В трех ТОР сегодня 24 резидента, из них 9 – новых, они зарегистрированы в этом году.

«В текущем году мы подали в минвостокразвития заявку на присвоение Благовещенску статуса свободного порта. Это даст мощный импульс для развития бизнеса в областной столице», – сказал Василий Орлов.

Самым большим испытанием для Амурской области, по словам Василий Орлова, стал паводок.

«Он отличался от того, что был в 2013 году. Его особенностями стали экстремально большое количество осадков за короткий промежуток времени и новая локализация этих осадков. Сильные паводки начались на реках Зея и Селемджа, потом они соединились на Зее и пошли вниз. Из опасных районов началась эвакуация. Режим ЧС был введен на территории всей области», – напомнил глава региона.

Как сообщало Амур.инфо, в ходе паводка было подтоплено 135 населенных пунктов. В зону чрезвычайной ситуации попали почти 17 000 человек, из них более 4 000 детей. Было подтоплен 871 жилой дом, где живут 2 201 человек, 44 моста и 407 участков автодорог (протяженностью 565,7 км). Для ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано более 2 500 человек, 199 единиц техники, 32 плавательных сресдства. В ходе спасательных работ было эвакуировано более 2 600 человек. Построено 34 дамбы, развернуты 8 пунктов временного размещения, в которых проживало более 550 человек.

«Погибла пятая часть от всех посевов – 255 тысяч гектаров, пострадали 329 хозяйств. Мы направили в минсельхоз России все необходимые документы, чтобы наши аграрии смогли получить господдержку. Из резервного фонда было выделено более 3 миллиардов рублей. Компенсация ущерба составила фактически 100 %.

На сегодняшний день сформированы и направлены в минстрой России списки граждан, чье жилье пострадало от паводка: 123 дома фактически утрачены и 177 нуждаются в капитальном ремонте. Выделено 274 миллиона руб, из них 148 уже перечислено на счета гражданам. Оставшиеся средства должны быть доведены до людей в максимально короткие сроки. В значительной степени отремонтированы автодороги после паводка – 300 километров из 366, поврежденных водой, восстановлено 6 мостов», – сообщил Василий Орлов.

Самое главное, отметил губернатор, что в результате ЧС в Амурской области не было погибших. За значительный вклад в организацию аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ губернатор наградил главу Селемджинского района Мухамеда Бекова, начальника ГУ МЧС России по Амурской области Матвея Гибадуллина, главу Свободного Владимира Константинова, зампреда амурского правительства Александра Нестеренко, врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области Константина Рыбалко, министра лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексея Венглинского, первого заместителя министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексея Севостьянова, главу Благовещенского района Евгения Седых, первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова. Благодарность губернатор вручил пресс-секретарю Эльвире Оверченко.

После глава региона рассказал о реализации нацпроектов в Амурской области. В целом Приамурью в 2019 году на 10 нацпроектов было выделено 7,3 миллиарда рублей.

Что касается соцзащиты, меры поддержки в регионе получают 27 % амурчан – 297 тысяч человек. В 2019 году были улучшены жилищные условия 115 многодетных семей, 37 ветеранов боевых действий, 115 сирот, 8 ветеранов Великой Отечественной войны, 19 инвалидов.

Губернатор обратил внимание на то, что впервые в этом году в Амурской области выделены средства на бесплатное питание для учеников начальной школы. В 2020 году финансирование будет увеличено.

По нацпроекту «Демография» регион получил больше миллиарда рублей. В области началась реализация новы мер поддержки семей. Речь идет о единовременной выплате при рождении первого ребенка (24 тысячи рублей) и региональном маткапитале при рождении второго ребенка (135 тысяч рублей).

По нацпроекту «Спорт – норма жизни» Амурская область получила 77 миллионов рублей. Строительство новых объектов продолжится. В частности, в 2020 году планируется построить 5 ФОКов – 2 в Благовещенске, а также в Тынде, в Тамбовке и в Магдагачи.

В этом году завершен ремонт спорткомплекса в Белогорье, скоро будет сдан бассейн в Циолковском.

«Мы активно используем потенциал международного сотрудничества с Китаем в области спорта. Ежегодно проводим соревнования по различным видам спорта – от шахмат до волейбола, международный заплыв «Дружба», международный матч по хоккею на льду Амура. В Благовещенске и Хэйхэ прошли международные российско-китайские дружеские соревнования по футболу среди детей. Принято решение о проведении на льду Амура первого Международного фестиваля автомобильного спорта в феврале 2020 года», – сообщил Василий Орлов.

Также глава региона рассказал о новых крупных объектах.

«29 ноября завершилось строительство двух центральных участков набережной Амура в Благовещенске и там же, на набережной, началась реализация еще одного уникального проекта – большого городского центра "Трибуна-холл". Он станет одной из визитных карточек города.

Мы приступили к подготовительным работам по строительству моста через Зею в Благовещенске. Необходимость строительства моста давно назрела – он важен для развития и города, и всей области, учитывая увеличение объема грузооборота с Китаем. Стоимость строительства составляет 19,7 миллиарда рублей. На 2021 и 2022 годы предусмотрено по 4,7 миллиарда рублей из федерального бюджета», – отметил Василий Александрович.

В этом году начались работы по строительству второй взлетно-посадочной полосы в Благовещенске. По словам губернатора, это ключевой для области объект, который поможет решить проблему доступности авиаперевозок. Стоимость работ превышает 4 миллиарда рублей, окончание намечено на конец 2021 года.

В начале сентября была введена в эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС. Она защитит от подтоплений населенные пункты Приамурья, обеспечит электроэнергией крупные инвестпроекты и увеличит налоговые поступления. В том числе в бюджет Амурской области поступит в этом году – 286 миллионов рублей.

«Отдельно хочу отметить важную роль гидроэлектростанции в борьбе с паводком, ей удалось сдержать большое количество воды», – сообщил губернатор.

Завершено строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». Протяженность газопровода составит около 3 тысячи километров, из них 870 пройдет по территории области. На строительстве трудилось 3 000 человек. От организаций, строивших газопровод, в областной бюджет поступило в первом полугодии 1 миллиард рублей налоговых отчислении. Это на 40 процентов больше, чем в 2018 году.

«Амурский ГПЗ – на сегодняшний момент одна из главных строек страны. Сейчас – пиковый период строительства, численность занятого персонала на объектах составляет почти 27 тысяч человек. Общий прогресс по проекту – 51 %. Готовность первой очереди завода почти 70 %.

Еще одно крупнейшее в масштабах страны и всего мира газохимическое производство обретает прописку на территории области. В этом году на Восточном экономическом форуме компания «Сибур» озвучила инвестиционное решение по созданию Амурского газохимического комплекса в Свободненском районе. Проект с объемом инвестиций 610 миллиардов рублей создаст тысячу рабочих мест», – подчеркнул губернатор.

Также Василий Орлов рассказал о метаноловом заводе в Сковородине. Его строительство начнется в 2020 году. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Мощность завода – 1 миллион тонн метанола в год, рассматривается вопрос об увеличении мощности. Инвестиции в проект на данном этапе составят 49 миллиардов рублей. Будет создано 270 рабочих мест и около двух тысяч в сопутствующих отраслях – транспорте, энергетике, сфере обслуживания, социальной сфере.

«В золотодобывающей отрасли наиболее значимым событием стал запуск последнего, четвертого автоклава на Покровском гидрометаллургическом комплексе ГК "Петропавловск". Это второе такое производство в стране и самое мощное. Мощность комплекса составляет до 500 тысяч тонн концентрата в год. В регионе большие запасы «упорных руд», и автоклавный комплекс позволит с ними работать. Благодаря этому, минимум 10 лет мы сможем поддерживать стабильный уровень добычи золота. Для сравнения: за 9 месяцев 2018 года в бюджет поступило 1,8 миллиарда рублей, за 9 месяцев этого года – уже 4,3 миллиарда рублей. На 1 октября получен прирост добычи по "Петропавловску" в количестве – 2 тонны», – рассказал глава региона.

В июле 2019 года дан старт строительству канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Инвесторами проекта стали российская группа компаний «Регион» и китайская «Цзиньлунган». Проект будет на 100 % построен на частные средства. Протяженность канатной дороги – 973 метра. Она будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу. Пропускная способность дороги составит 6-7 тысяч человек в день.

Также в 2019 году завершено строительство моста через Амур.

«Это без преувеличения историческое событие для области и страны. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на следующий год. Строительство было непростым, особенно для российских строителей. Мы начинали с нуля: на территории, где расположен новый мост и примостовая зона, был лес. Стоимость объекта для нас также была выше, нам пришлось строить больше объектов, в том числе, подъездной мост через Каникурган.

Сооружение будет двухполосным, его длина составляет 1080 метров. Каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. Всего же протяженность мостового перехода чуть больше 20 километров. Рассчитываем, что мост между Благовещенском и Хэйхэ, построенный по концессионному соглашению, окупится за 16 лет», – сказал Василий Орлов.

В 2019 году определен инвестор на создание транспортно-логистического комплекса в районе автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ. Планируется, что это будет крупнейший на Дальнем Востоке таможенно-логистический терминал. Группа компаний «Регион» планирует начать строительство объекта в 2020 году и закончить в 2024.

Также в этом году был разработан долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Циолковский. К 2030 году население Циолковского увеличится почти до 18 тысяч человек. Будет построено жилье для 9 тысяч человек, детские сады и школа, проведена модернизация коммунальной инфраструктуры. В космограде, по информации главы региона, будет свой стадион, ЗАГС и парк Победы.

В финальной части отчета Василий Орлов рассказал о сельском хозяйстве.

«У нас большие задачи. К 2024 года планируем увеличить почти в три раз производство зерна, до 1,1 миллиона тонн и в 2,5 раза – производство нашего фирменного продукта – сои, до 2,2 миллиона тонн. Ключевой фактор развития АПК – создание конкурентоспособных товаров и расширение географии экспорта. Китайский рынок для нас является важным и емким, но надо работать над диверсификацией, развивать связи с такими странами, как Япония, Южная Корея и Вьетнам. И уже есть хорошие результаты – партии соевого шрота, пшеницы, ячменя и соевого масла отправлены в эти страны. На международный рынок выходят и наши медовики. Общий объем за 2019 год составил 70 тонн», – отметил губернатор.