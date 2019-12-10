Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
10 декабря в возрасте 83 лет скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По данным РЕН ТВ, это произошло в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.
Его кончину подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. «Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», – сказал действующий мэр столицы.
Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в столице. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И.М. Губкина по специальности «инженер-механик». С 1974-го работал в Министерстве химической промышленности.
В 1987 году стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома, председателем Московского городского агропромышленного комитета (Мосагропрома). В 1990-м по рекомендации новоизбранного председателя демократического Моссовета Гавриила Попова Лужкова выдвинули на пост председателя Мосгорисполкома, а в июне 1991-го в связке с Поповым избрали вице-мэром Москвы.
Уже через месяц Лужков занял пост премьера образованного на основе Мосгорисполкома городского правительства Москвы. 6 июня 1992 года в связи с отставкой Гавриила Попова Борис Ельцин назначил Лужкова мэром Москвы и главой администрации столицы, пишет РИА Новости.
Юрий Михайлович руководил городом 18 лет, с 1992-го по 2010 год. В сентябре 2010 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста градоначальника с формулировкой «в связи с утратой доверия».
По информации «Интерфакса», после отставки Юрий Лужков занимался бизнесом в Калининградской области, разводил племенных лошадей и пчел.
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