Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Его кончину подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. «Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», – сказал действующий мэр столицы.

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в столице. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И.М. Губкина по специальности «инженер-механик». С 1974-го работал в Министерстве химической промышленности.

В 1987 году стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома, председателем Московского городского агропромышленного комитета (Мосагропрома). В 1990-м по рекомендации новоизбранного председателя демократического Моссовета Гавриила Попова Лужкова выдвинули на пост председателя Мосгорисполкома, а в июне 1991-го в связке с Поповым избрали вице-мэром Москвы.

Уже через месяц Лужков занял пост премьера образованного на основе Мосгорисполкома городского правительства Москвы. 6 июня 1992 года в связи с отставкой Гавриила Попова Борис Ельцин назначил Лужкова мэром Москвы и главой администрации столицы, пишет РИА Новости.

Юрий Михайлович руководил городом 18 лет, с 1992-го по 2010 год. В сентябре 2010 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста градоначальника с формулировкой «в связи с утратой доверия».

По информации «Интерфакса», после отставки Юрий Лужков занимался бизнесом в Калининградской области, разводил племенных лошадей и пчел.