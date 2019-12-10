В 2020 году станут дороже авиабилеты

В 2020 году в России ожидается подорожание авиабилетов. Перевозчики пока не получили обещанные 23 миллиарда рублей за скачок цен на топливо в 2018 году, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает. Об этом предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на первый квартал 2020-го уже подорожали на 3–18 % в зависимости от направления, пишут «Известия».

В «Туту.ру» сообщили, что средний чек при перелете эконом-классом «туда-обратно» по России на январь–март увеличился на 6,5 %, до 12 231 рубля, за границу — на 5 %, до 26 353 рублей. У momondo.ru средняя цена билета на внутренних направлениях выросла на 13 %, за рубеж — на 3,3 %. А у OneTwoTrip поднялась на 1 8% на внутренних направлениях и на 10 % — на международных.

Дороже всего продаются авиабилеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта, сказал директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

По данным АЭВТ, за III квартал этого года рост цен на билеты на внутренних линиях составил 10,2 %, а перелеты за рубеж подешевели на 8,3 %. За девять месяцев средняя стоимость авиабилета в одну сторону на международных направлениях составила 13,7 тысячи рублей (минус 2,5 %), по России — 9,7 тысячи рублей (плюс 7,8%).

В ноябре гендиректор Utair Андрей Мартиросов заявлял о том, что ситуация в сфере авиаперевозок остается сложной. Компания негативно оценивала перспективы развития отрасли из-за низких темпов роста ВВП, а также «сохраняющихся валютных и топливных рисков», отмечал он. В пресс-службе перевозчика добавили, что в этом году ситуация улучшилась благодаря низким темпам роста цен на топливо, но «возникший в 2018-м перекос пока сохраняется».