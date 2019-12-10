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10декабря
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сегодня, 18:05 0

Колледж искусств Благовещенска получил новые музыкальные инструменты

Колледж искусств Благовещенска получил новые музыкальные инструменты
Фото: publicdomainpictures.net

В Амурском колледже искусств и культуры Благовещенска обновили материально-техническую базу. Это было сделано в рамках национального проекта «Культура».

В учебное заведение пришли музыкальные инструменты, мебель и учебные материалы. Теперь юные музыканты занимаются творчеством на новом современном оборудовании.

Кроме того, в рамках нацпроекта колледж искусств и культуры закупил комплектующие для музыкальных инструментов, световое оборудование, мольберты и акустические системы. Одна из крупнейших и дорогостоящих покупок – рояль, сообщает пресс-служба правительство Амурской области.

Национальный проект «Культура» включает в себя три проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Нацпроект позволил оснастить музыкальными инструментами не только областной колледж культуры, но и три музыкальные школы в Зейском, Тамбовском и Селемджинском районах.

В рамках проекта идет оснащение детских школ искусств пианино. В Приамурье приобрели 28 этих музыкальных инструментов. Также школы искусств пополняются духовыми инструментами, баянами, мебелью. Общая стоимость оснащения в этом году составила более 19 миллионов рублей.

Такая масштабная закупка оборудования в амурские культурные учреждения происходит впервые. С 2014 года в них периодически проходило переоснащение, но в подобных масштабах музыкальные инструменты в регионе давно не приобретали.

В следующем году в Амурской области продолжат реализовывать нацпроект «Культура». В ходе него запланировано оснащение библиотеки в Ивановском районе и библиотеки искусств в Благовещенске. Первую осовременят за 10 миллионов рублей, вторую – за 5 миллионов в соответствии со стандартами модельных библиотек. Первая такая библиотека открылась в рамках нацпроекта в Благовещенске в этом году. В киноцентре «Благовещенск» областного центра был открыт еще один зал.

В ходе нацпроекта с начала года в области закупили 6 автоклубов. Специализированный автотранспорт необходим для обслуживания жителей населенных пунктов, где нет стационарных домов культуры.

В следующем году в рамках нацпроекта отремонтируют дом культуры в селе Толстовка Тамбовского района и приобретут 5 автоклубов. В 2021 году капитальный ремонт пройдет в областном театре кукол.

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» область освоила 73 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета.

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