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10декабря
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сегодня, 18:01 0

В обновленной детской стоматологии Благовещенска сделали разноцветные этажи

В обновленной детской стоматологии Благовещенска сделали разноцветные этажи
Фото: instagram.com/minzdravamur/

В Благовещенске полным ходом идет подготовка к открытию детской стоматологической поликлиники. Помещения убирают после проведенного масштабного ремонта, идет проверка нового оборудования, на которое в общей сложности было потрачено 12 миллионов рублей.

В новую стоматологическую поликлинику закупили 34 манипуляционных столика, 54 рециркулятора, 120 шкафов, в том числе медицинских, 57 столов, в том числе медицинских, 36 диванов и кресел для посетителей, стенды для информации, настенной навигации.

В настоящее время в структурном подразделении благовещенской ДГКБ идут последние приготовления: очищают стеновые панели, натирают пол до блеска, навешивают светильники, распаковывают компьютеры и инструменты, расставляют мебель и оборудование.

Художник выполняет последние штрихи к панно на всю стену в фойе. Инженеры проверяют новое оборудование: ортоплантомограф, инфоматы, стоматологические установки.

«На сегодняшний день ремонтные работы в стоматологической поликлинике завершены, сейчас проводится уборка помещений, завозится оборудование, мебель – и медицинская, и бытовая корпусная, мягкая. Проводится сборка и монтаж. Много закупили оргтехники, поскольку теперь это будет компьютеризированная поликлиника. Обновление проведено масштабное, потребовало большого временного и трудового ресурса. Очень хочется сделать все безукоризненно, чтобы и детям было комфортно здесь лечить зубки, и медикам приятно работать», – рассказала главный врач детской городской клинической больницы Ирина Молчанова.

По словам руководителя, во время ремонта все было тщательно продумано.

«Старались не только соблюсти обязательные нормы и требования, но и учесть правила цветовых решений, неписаные законы эстетики и современные тренды. Поэтому на одном этаже стоматологические установки будут синими, на другом зелеными – в тон выбранной палитре», – говорится в официальном сообщении министерства здравоохранения Амурской области.

Откроется обновленная детская стоматологическая поликлиника 26 декабря.

Как сообщало Амур.инфо, здание медучреждения не видело ремонт с момента основания – с 1991 года. В апреле 2019 года его наконец закрыли для проведения необходимых работ. Ремонт был закончен согласно контракту в срок, сумма контракта составила более 27 миллионов рублей.

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#дети #здоровье #строительство

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