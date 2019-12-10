В Благовещенск прибудут мощи святого, причастного к составлению Айгунского договора

В декабре амурчане смогут помолиться у частицы мощей святителя Гурия Таврического. Святыню разместят в Благовещенском кафедральном соборе.

Архимандрит Гурий был руководителем Пекинской духовной миссии и внес вклад в установление добрососедских отношений между Российской империей и Китаем.

«Этот святой имеет особенное значение для амурской столицы, которая территориально граничит с Китаем. Имя святителя Гурия Таврического неразрывно связанно с соседним государством и значимыми для России историческими событиями. В частности, в 1858 году был заключен Айгунский договор, установивший русско-китайскую границу по Амуру, во многом благодаря усилиям руководителя Пекинской духовной миссии архимандрита Гурия, который участвовал в составлении документа», – сообщается на сайте Благовещенской епархии.