На Дальневосточной ярмарке в Москве купили больше 11,5 тонны продуктов

В столице России с 2 по 8 декабря состоялась третья Дальневосточная ярмарка. Участие в ней приняли все 11 регионов Дальнего Востока. Каждый регион представил свои лучшие продовольственные товары и сувенирную продукцию. На ярмарке выступили лучшие коллективы регионов.

Особым спросом у посетителей ярмарки на Новом Арбате пользовалась рыбная продукция и морепродукты. За время работы продали 5 950 килограммов рыбы различных видов, 950 килограммов меда, около 1 500 изделий народных промыслов. Также посетители ярмарки не обошли вниманием мясные деликатесы. Всего было продано было свыше 11 500 тонн продукции, сообщает правительство Амурской области.

«Амурская область – богатый природный край. Традиционно на Дальневосточной ярмарке от региона представлен большой ассортимент амурского меда – нежный крем-мед с ягодами и орехами, шиповник, варенье из сосновых шишек, ароматные чаи с травами, мармелад на меду, орехи и другие дары дальневосточной тайги. По меду наблюдается рост экспортных объемов, и, самое главное, расширилась география поставок. Амурский мед экспортируют в Китай, Корею, есть заявки из Саудовской Аравии, Сингапура, Вьетнама. Мы развиваем сразу несколько направлений и работаем не только по продуктам питания», – рассказал один из организаторов участия региона в ярмарке, директор АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» Павел Пузанов.

Кроме того, посетители Дальневосточной ярмарки приняли участие в мастер-классах по традиционным народным ремеслам и промыслам Дальнего Востока. Всего в мастер-классах поучаствовали свыше 1 300 человек.

Также на площадке прошла насыщенная культурная программа: на сценах ярмарки выступили ведущие коллективы Дальнего Востока. Выступления собрали более 9 800 зрителей.