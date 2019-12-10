В Приамурье привлекли к ответственности главбуха областного театра кукол

Фото: Амур.инфо

Главного бухгалтера Амурского областного театра кукол привлекли к административной ответственности. Причиной стали грубые нарушения законодательства о бухгалтерском учете.

Прокуратура Благовещенска провела проверку исполнения законодательства в Амурском областном театре кукол. Было установлено, что в театре бухгалтерский учет осуществлялся с нарушениями федерального закона. В частности, учреждением культуры допущено искажение годовой отчетности за 2018 год по форме «Баланс государственного (муниципального) учреждения». В театре кукол при подготовке документов не учли исключительные права на постановку спектаклей на счете «Нематериальные активы».

По результатам проверки прокурор Благовещенска возбудил административное дело в отношении главного бухгалтера театра – по части 1 статьи 15.11 КоАП РФ (грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской отчетности). Мировой судья удовлетворил требования прокурора, виновному лицу назначили штраф, сообщает прокуратура Амурской области.