Три семьи на Дальнем Востоке получили первые ипотечные кредиты под 2 %

«Рад, что наша инициатива поддержана руководством страны и воплощена в реальный продукт. Дальневосточная ипотека – беспрецедентная мера поддержки, адресованная молодежи и людям, желающим строить и жить на дальневосточной земле», – сказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

32-летняя Юлия Янина и ее дочь праздновать новоселье планируют в следующем году. На свою дальневосточную ипотеку они купят квартиру в строящемся доме. По словам Юлии, подыскивать вариант жилья она начала сразу после того, как услышала выступление президента Путина на ВЭФ о том, что для молодых семей будет разработана ипотека под 2 % годовых.

«Это просто замечательная программа, она точно будет востребована. Много молодых семей, которым тяжело купить жилье, тянут ипотеку в 10-12 %. Кредит под 2 % – это как взять квартиру в рассрочку», – считает Юлия Янина.

Для супругов Гридиных покупка квартиры по программе «Дальневосточная ипотека» стала возможностью приобрести жилье и не экономить на самом важном.

«Ипотека с ежемесячным платежом в пределах 20 тысяч рублей – для нас с мужем деньги подъемные. Мы сможем обеспечивать кредит, и еще будут оставаться деньги на кружки и развивающие занятия для наших детей. Сказать, что мы благодарны – ничего не сказать! Спасибо за эту программу», – поделилась Светлана Гридина.

По мнению Юлии Комар, также ставшей одной из первых получательниц дальневосточной ипотеки, этот продукт способен решить не только жилищные вопросы, но и повлиять на рождаемость в регионе.

«Многие молодые семьи и рады бы завести детей, но мешают сложности с жильем. Как мера поддержки молодых семей ипотека 2 % очень актуальна. И то, что такая возможность появилась, радует, я уверена, не только нас», – сказала Юлия.

Инициатива разработки специальной жилищной программы для молодых семей и «гектарщиков» принадлежит Минвостокразвития России и АРЧК ДВ. Идею 2 % ипотеки на полях ВЭФ президенту РФ презентовал глава Минвостокразвития России Александр Козлов. Анализ и расчеты, обосновывающие льготную ставку в 2 %, провели специалисты АРЧК ДВ.

«Эта мера поддержки была необходима и ожидаема. Отчасти поэтому ее появление сопровождалось разной информацией о всевозможных ограничивающих факторах. Но условия дальневосточной ипотеки действительно доступны и прозрачны. Она построена с учетом популярных ипотечных продуктов, но превзошла их низкой ставкой в 2 %», – сказал генеральный директор АНО АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Взять льготную ипотеку может полная или неполная молодая семья, где возраст супругов не достиг 36 лет, а также участники программы «Дальневосточный гектар». Срок кредита – до 20 лет, первоначальный взнос – 20 %, максимальный размер кредита – 6 миллионов рублей. Нет никаких требований к заемщикам в части подтверждения необходимости улучшения жилищных условий или признания семьи нуждающейся. На кредитные средства можно купить квартиру на первичном рынке в городе или вторичном – в сельской местности, можно построить дом.

Общая сумма кредитов, по которым будет осуществляться возмещение, составит до 450 миллиардов рублей. Если отталкиваться от средней стоимости жилья в ДФО, то в программе сможет принять участие около 147 тысяч получателей «дальневосточных гектаров» и молодых семей, прогнозируют в АРЧК ДВ. Агентство определено организацией, осуществляющей организационную и информационную поддержку граждан РФ в целях получения ипотечных кредитов.

Оператор программы – АО «ДОМ.РФ». Общество будет возмещать разницу между рыночной ставкой и 2 % банкам-участникам программы. К настоящему моменту, кроме банка ДОМ.РФ, в программе участвует Азиатско-Тихоокеанский банк. В перспективе количество банков-участников будет увеличено. Дополнительную информацию по программе можно узнать по телефону горячей линии 8 (800) 301-54-45. Звонок бесплатный.