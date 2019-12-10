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сегодня, 17:13 0

Амурчанин получил условный срок за незаконный спил сосен

Амурчанин получил условный срок за незаконный спил сосен
Фото: pixabay.com

В Амурской области суд вынес приговор жителю Белогорского района 1984 года рождения. Он был признан виновным в преступлении по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Установлено, что амурчанин в феврале 2019 года, находясь на территории, обслуживаемой Белогорским лесничеством, спилил 21 сосну. Сумма причиненного ущерба превысила 200 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Мужчина добровольно возместил весь ущерб. Белогорский городской суд, учтя все обстоятельства, назначил амурчанину 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Гособвинение поддержала прокуратура Белогорска. Приговор в законную силу еще не вступил.

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#природа #происшествия #суды

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