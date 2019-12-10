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10декабря
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сегодня, 17:10 0

В Амурской области из продажи изъяли 122 килограмма сладостей

В Амурской области из продажи изъяли 122 килограмма сладостей
Фото: pixabay.com

За уходящий год специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области исследовали 327 проб кондитерских изделий, осуществляя контроль за качеством и безопасностью продукции. По результатам проверок с продажи пришлось снимать 36 партий недоброкачественных кондитерских изделий общим весом 122 килограмма.

По микробиологическим показателям исследовано 219 проб, из них 7 проб (3 %) не соответствовали требованиям техрегламента «О безопасности пищевой продукции». В процентном соотношении этот показатель ниже, чем в предыдущем 2018 году, когда было выявлено 5 % не соответствующих образцов. По остальным показателям отклонение от гигиенических нормативов в продукции не выявлялось, уточняет ведомства.

Основными причинами снятия в реализации кондитерских изделий стали продажа просроченной продукции, а также сладостей без маркировки.

«Обращаем внимание потребителей, что приобретая кондитерские изделия – особенно в канун Нового года, – следует ознакомиться с информацией, которая нанесена на маркировку упаковки изделия: дата изготовления, сроки годности и условия хранения продукции. Если маркировка отсутствует, лучше не приобретать такую продукцию. Строго соблюдайте условия хранения и сроки годности кондитерских изделий, особенно кремовых», – предупреждают специалисты регионального Роспотребнадзора.

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#здоровье #торговля

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