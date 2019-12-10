Амурчан зовут дарить новогодние подарки пенсионерам и малоимущим семьям

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Амурчане могут подарить новогодние подарки пенсионерам, детям из малоимущих семей, а также детям-инвалидам. Благотворительные акции организовали волонтеры из Благовещенска Игорь Меметов и Анна Клопова.

Акция «Подари детям сказку» проводится в областной столице четвертый год подряд. Все желающие могут принести подарки в пункт приема, предварительно позвонив организатору акции Анне по телефону: 8 914-041-16-58.

«Для участия в акции нужно только желание подарить сказку, купить новый подарок и позвонить мне, чтобы договориться о передаче подарка. Дети очень ждут подарки, а мы ждём их счастливых глаз», – говорит Анна. Сладости и игрушки будут вручены на мероприятии, посвященном Новому году. Собирать их благовещенка будет до 25 декабря.

Еще одна новогодняя акция – «Подарок для одинокого пенсионера». Ежегодно ее организатор Игорь Меметов совместно с добровольцами вручает пожилым благовещенцам около сотни подарков, собранных неравнодушными амурчанами. Волонтер и в этом году приглашает всех желающих принять участие в акции. Как отмечает Игорь, в подарок могут входить не только привычные для праздника сладости, но и вещи, необходимые в повседневности, обычная еда. Это крупы, консервы, выпечка или предметы одежды. Связаться с Игорем Меметовым можно по телефону: 8 929-491-14-07.

«В эти волшебные дни по всей России уделяют внимание детям! Дарят подарки сиротам, многодетным семьям и малоимущим – это чудесно. Но мы очень часто забываем о других людях, которые тоже нуждаются в нашей помощи. Сейчас в социальной службе "Доброта" находится на попечении более 500 бабушек и дедушек. Это люди, встречающие праздник в одиночестве, о них позабыли близкие. Некоторым из них за 80, а то и за 90 лет. Поэтому третий год подряд я провожу акцию "Подарок для одинокого пенсионера". Подарите сказку тем, кого очень часто забывают. Приглашайте своих друзей, знакомых, соседей, всех-всех», – говорит волонтер.