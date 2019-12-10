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Специалисты решили, что подтопление в Моховой Пади Благовещенска вызвали подземные ключи

Специалисты решили, что подтопление в Моховой Пади Благовещенска вызвали подземные ключи
Фото: admblag.ru

Комиссия под руководством вице-мэра Благовещенска Олега Имамеева на месте разбиралась в причинах подтопления железнодорожных путей в Моховой Пади.

О проблеме впервые стало известно 2 декабря: поток воды устремился в сторону железнодорожного полотна. Специалисты железной дороги сочли ситуацию опасной. В «Амурских коммунальных системах» сообщали, что вода – это вышедшие на поверхность подземные ключи.

10 декабря в рамках рабочего выезда первый заместитель мэра Олег Имамеев совместно с заместителем мэра Игорем Черным, представителями управления ЖКХ и АКС осмотрел место подтопления железнодорожного полотна, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

Комиссия посетила три ключевых места: водозабор «Каптаж ключей», заброшенный военный бункер и непосредственно железнодорожные пути, где скапливается вода. Специалисты пришли к выводу, что причиной подтопления все же стали природные подземные ключи, бьющие из сопки.

«Сегодня мы проехали на территорию бункера, где ранее была обнаружена труба, из которой поступала ключевая вода. После того как ее заварили, вода стала искать другой путь. И мы видим, что она вышла к железнодорожному полотну. Основным решением вопроса остается ежедневный мониторинг и прочистка работниками РЖД водоотводного шлюза под путями», – сказал Олег Имамеев.

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#ЖКХ #городская власть

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