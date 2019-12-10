С нового года амурчане начнут получать новую платежку на капремонт

С нового года амурчане начнут получать объединенный платежный документ (ОПД) на уплату взносов на капитальный ремонт. ОПД – квитанция, которая может включать несколько видов платежей за жилищно-коммунальные услуги. Оплата каждого вида платежа должна производиться по отдельному штрих-коду.

Договор печать и доставку объединенного платежного документа, включающего уплату взносов на капитальный ремонт, Фонд капитального ремонта заключит с единственным участником электронного аукциона – ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». ОПД был разработан для удобства собственников, сообщает правительство Амурской области.

С 1 января 2020 года ОПД будут получать собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных в Белогорске, Зее, Тынде, Шимановске, Циолковском, Бурейском. Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Бурейском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Селемджинском, Серышевском, Сковородинском, Тамбовском, Тындинском и Шимановском районах.

С 1 апреля 2019 года собственники помещений в многоквартирных домах поселка Магдагачи получают ОПД для оплаты услуг за электроэнергию и взносы на капремонт.

Оплата каждого вида платежа производится по отдельному штрих-коду и реквизитам, размещенным в квитанции. Магдагачи стал первой территорией, где ОПД включает уплату взносов на капитальный ремонт. С 1 июля 2019 года такую же объединенную квитанцию стали получать и собственники помещений в многоквартирных домах Тынды. Это был пробный опыт совместной квитанции для оплаты услуг за потребленную электроэнергию и уплаты взносов на капитальный ремонт.

Опыт Магдагачи и Тынды оказался положительным, и Фонд капремонта внедряет его по северным и центральным территориям области. Объединение нескольких платежей позволит сэкономить бюджетные средства, которые затрачиваются на доставку квитанций.