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Сотрудника аэропорта сфотографировали, когда он заклеивал повреждение на самолете скотчем

Сотрудника аэропорта сфотографировали, когда он заклеивал повреждение на самолете скотчем
Фото: TomoNews US / YouTube

Пассажиры Alitalia сфотографировали сотрудника авиакомпании, заклеивающего повреждение самолета скотчем перед вылетом. Мужчина накладывает куски клейкой ленты на турбину самолета.

В авиакомпании рассказали о том, что сотрудник Alitalia использовал специальный скотч Speed Tape, который часто применяется сотрудниками для устранения незначительных пробоин и царапин. Отмечается, что такой скотч изготавливается из силиконового или акрилового клея, а также тканевой и алюминиевой основы, что означает, что он не только липкий, но и очень прочный, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

В том числе лента может выдерживать температуры в диапазоне от минус 54 до плюс 149 градусов по Цельсию. Она обладает огнестойкостью и водонепроницаемостью. Стоимость такой ленты достигает десятков тысяч рублей.

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#транспорт

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