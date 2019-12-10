Для амурчан разработали памятку по выбору безопасного сладкого подарка на Новый год
Роспотребнадзор по Амурской области рассказал амурчанам, как выбрать сладкий подарок на Новый год. Чтобы презент оказался не только вкусным, но и качественным и безопасным, необходимо придерживаться нескольких правил.
По словам специалистов, сладкие новогодние подарки стоит приобретать в местах организованной торговли (магазины, супермаркеты, официальные рынки). При покупке необходимо обратить внимание на этикетку упаковки, маркировку пищевой продукции.
Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав подарка. Необходимо выбрать набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки – тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.
При выборе подарков предпочтение стоит отдавать тем, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.
«Обратите внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис, их использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, так же, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола. В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два компонента являются наиболее безвредными, ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями. Помимо этого, в мармеладе и зефире содержится пектин, полезный для пищеварения», – рассказали в Роспотребнадзоре.
В составе сладостей должны отсутствовать: усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Натуральные красители и ароматизаторы допускаются.
Внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями может находиться игрушка, она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Но стоит помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности. Так, игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу – это достаточно сильные аллергены. Также игрушка не должна содержать стекла и другие бьющиеся материалы, мелкие детали, в том числе те, размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5 %.
Сладкий подарок специалисты советуют хранить при температуре 15–17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом.
По требованию покупателя продавец подарка обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка, а именно декларации соответствия, транспортные накладные. В случае если у родителей возникнут сомнения относительно качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, они могут обратиться за разъяснениями на всероссийскую горячую линию Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров.
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