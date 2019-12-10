Амурский арбитражный суд решит, будут ли наследники оплачивать долги умерших родственников-банкротов

Вопрос о привлечении к ответственности наследников судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда рассматривала на примере дела о банкротстве ООО «Амурский продукт», пишет «Интерфакс». Один из кредиторов этой компании ООО «РН-Востокнефтепродукт» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности не только владельца и гендиректора Степана Руденко, но и наследников его погибшего заместителя Михаила Шефера — вдову и детей.

Суды установили, что «Амурский продукт» в 2015 году похитил переданные ему на хранение нефтепродукты, принадлежавшие, в частности, компании «РН-Востокнефтепродукт». Удовлетворенные судами требования о возмещении ущерба привели к банкротству должника. Хищение осуществлялось под руководством Михаила Шефера, реального бенефициара компании. Уголовное дело в отношении него было прекращено ввиду смерти подозреваемого. Он погиб в ДТП, когда еще находился в статусе подозреваемого. Субсидиарная ответственность по делу составляет 273,49 миллиона рублей.

Суды первых трех инстанций отказали «РН-Востокнефтепродукту» в привлечении к ответственности наследников Михаила Шефера. Они объяснили свое решение неразрывной связью требований с личностью господина Шефера. Суды считают, что субсидиарную ответственность должен нести только Степан Руденко, поскольку он «не организовал работу предприятия и не осуществлял надлежащий контроль за действиями своего представителя, то есть Шефера.

Компания с этим решением не согласилась и подала кассационную жалобу в Верховный суд. По информации РИА Новости, в жалобе компания указала, что обязательство Шефера не относится к числу тесно связанных с его личностью, оно возникло до открытия наследства и подлежало включению в наследственную массу. По мнению кредитора, противоположный подход лишает кредиторов возможности компенсировать свои имущественные потери, возникшие ввиду умышленного причинения вреда действиями контролирующего должника лица. Судья сочла доводы жалобы заслуживающими внимания и передала дело для рассмотрения в судебном заседании коллегии по экономическим спорам.

По мнению юристов, которые разошлись в оценке решений судов, дело стало прецедентным, отмечают «Ведомости». Арбитражный управляющий Евгений Семченко говорил, что наследники не могут нести субсидиарную ответственность за погибшего родственника, поскольку они не в состоянии предоставить доказательства за него и полноценно себя защитить. В то же время партнер «Пепеляев групп» Юлия Литовцева отметила, что если оставивший наследство человек причинил вред кредиторам, то можно предъявить иск наследникам, так как обязательство по возмещению убытков не связано тесно с должником. По мнению старшего партнера юридической фирмы «Ковалев, Тугуши и партнеры» Дмитрия Тугуши, теперь наследникам предпринимателей и менеджеров придется обдумывать, какое наследство принимать.