Прокуратура проверит, какую воду пьют жители амурского поселка Магдагачи

Фото: Амур.инфо

Прокуратура Магдагачинского района начала проверку по факту публикации информации в СМИ о неудовлетворительном состоянии питьевой воды в поселке Магдагачи. Проверка проводится с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора по Амурской области.

«В ходе проверки будет оценено качество питьевой воды, состояние станции обезжелезивания и ее технологического оборудования, а также исполнение требований законодательства при ее эксплуатации. По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, кадры, описывающие состояние объектов ЖКХ, в редакцию прислал руководитель частной компании. Его организация течение ноября 2019 года обслуживала объекты водоснабжения и водоотведения поселка Магдагачи. В частности, судя по видео, на станции обезжелезивания не работает один из трех фильтров, он забит ржавчиной. Вода в поселок подается недостаточно очищенной. Сама станция нуждается в капитальном ремонте. Что касается очистных сооружений, то необходимо строить новый объект. Сейчас сточные воды неочищенными стекают в реку Магдагачи.

Информацию о необходимости ремонта и строительства коммунальных объектов подтвердили в администрации поселка. Однако средств местного бюджета на это не хватит. Муниципальные власти обращались на уровень области с просьбой обратить внимание на проблему с водоснабжением райцентра. Информагентство запросило комментарий по этому поводу в региональном министерстве ЖКХ. Ответ пока не получен.

После публикации статьи на Амур.инфо депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой организовать проверку по факту опубликованной информации о состоянии объектов водоснабжения и водоотведения в поселке Магдагачи.