Между Благовещенском и Хэйхэ заработала грузовая понтонная переправа

По понтонному грузовому мосту через Амур утром 10 декабря пошли первые машины. В понедельник, 9 декабря, российскую часть сооружения обследовала областная межведомственная комиссия по контролю за состоянием наплавных (понтонных) мостов и разрешила его использование.

В текущем году, несмотря на сложную ледовую обстановку и недавнее повышение уровня воды на реке Амур, движение по грузовому понтонному мосту удалось открыть на 10 дней раньше. В 2018 году мост начал работу 21 декабря, сообщает пресс-служба минэкономразвития.

Первый грузовой понтонный мост наравне с пассажирским открылся в 2013 году. С того времени по нему через реку Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ перевезли грузы более 72 тысяч транспортных средств.

Использование грузового понтонного моста позволяет на несколько месяцев продлить грузоперевозки между двумя городами.

Как сообщало Амур.инфо, пассажирский понтонный мост заработал 4 декабря.