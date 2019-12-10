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сегодня, 15:38 9

Путин оценил решение WADA об отстранении России от международных игр

Путин оценил решение WADA об отстранении России от международных игр
Фото: politanalitika.blogspot.com

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.

«Так повелось еще со времен римского права <...> Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения – и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают», – сказал глава государства на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в «нормандском формате».

По его словам, решения о коллективных наказаниях свидетельствует о том, что в их основе лежит не забота о чистоте мирового спорта, а «соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие». Глава государства выразил уверенность, что решение WADA в отношении России противоречит олимпийской хартии, у Москвы есть все основания подать в суд, пишет РИА Новости.

«То, что лежит на поверхности и что я вижу сразу – нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия», – сказал Путин, добавив, что решение исполкома WADA необходимо проанализировать.

В понедельник исполком организации единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только «чистые» российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

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#российская власть #спорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    55 минут назад

    "... Допуск получат только «чистые» российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе...", нужно было изначально НАШИМ спортсменам не выступать в "нейтральном статусе".

  • harbinets

    harbinets
    43 минуты назад

    а можно свои, "суверенные" игры организовать с допингом и киборгами

  • GnOmE

    GnOmE
    42 минуты назад

    да как то всё равно, что не пустят. зато миллионы не потратят на зарплаты "спортсменам"

  • Бабкина надежда

    Бабкина надежда
    40 минут назад

    GnOmE

    да как то всё равно, что не пустят. зато миллионы не потратят на зарплаты "спортсменам"



    Вот тоже всегда удивляло-что за профессия такая -спортсмен??

    И ведь уважаемые люди.

  • @

    @
    39 минут назад

    Нас.. а мы крепчаем? пора бы контрсанкции применять.

  • inoy

    inoy
    38 минут назад

    всё профукали, достижения и статус страны, взяли и не пустили))) да политика, да сговор возможно, за то какие рейтинги показывает луноликий, какие мести в списках занимают наши олигархи..... ПОЗОР!!!!!

  • Scoville

    Scoville
    37 минут назад

    @Нас.. а мы крепчаем? пора бы контрсанкции применять.


    Щяс бульдозером коробку яблок раздавят.

  • @

    @
    35 минут назад

    Даёшь бойкот!! пусть норвежские астматики вздохнут спокойно

  • 2*dfn

    2*dfn
    24 минуты назад

    Вада, отстрани и сказочного цап-царапа!

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