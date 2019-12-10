Путин оценил решение WADA об отстранении России от международных игр

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.

«Так повелось еще со времен римского права <...> Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения – и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают», – сказал глава государства на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в «нормандском формате».

По его словам, решения о коллективных наказаниях свидетельствует о том, что в их основе лежит не забота о чистоте мирового спорта, а «соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие». Глава государства выразил уверенность, что решение WADA в отношении России противоречит олимпийской хартии, у Москвы есть все основания подать в суд, пишет РИА Новости.

«То, что лежит на поверхности и что я вижу сразу – нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия», – сказал Путин, добавив, что решение исполкома WADA необходимо проанализировать.

В понедельник исполком организации единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только «чистые» российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.