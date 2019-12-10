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сегодня, 15:19 0

Илон Маск протаранил ограждение на своём новом автомобиле (видео)

Илон Маск протаранил ограждение на своём новом автомобиле (видео)
Фото: twitter.com/elon_musk_news

Илон Маск снес ограждение на своём новом автомобиле Tesla Cybertruck. Видео было опубликовано на YouTube.

Известно, что изобретатель приехал в один из ресторанов Малибу вместе с актёром Эдом Нортоном. На видео он выезжает с парковки и сносит заграждающий столбик.

Новый автомобиль компания Tesla представила в конце ноября 2019 года. Дизайн машины выполнен по образцу научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию», действие которого происходит в ноябре 2019 года.

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#технологии

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