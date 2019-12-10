В Амурской области ликвидировано две трети незаконных свалок

В Амурской области ликвидированы 142 незаконные свалки из 212, нанесенных на интерактивную карту ОНФ. Общественники отметили, что все структуры взаимодействовали эффективно и призвали сообщать обо всех нелегальных свалках.

За последние 2 недели на карте свалок на основании отчетов муниципальных и региональных чиновников общественники смогли присвоить статус «проблема решена» 16 несанкционированным свалкам, находившимся в работе. Это в том числе шесть объектов Благовещенска и Благовещенского района, три – в Белогорске и Белогорском районе, еще семь – это ранее загрязнявшие территории Бурейского, Завитинского, Ивановского, Ромненского и Серышевского районов.

В частности, в Белогорске убрана свалка бытового и строительного мусора в переулке Осеннем, которую жители города отметили на карте свалок в августе 2018 года. Расчищены земельные участки с левой стороны трассы Благовещенск – Белогорск, вблизи села Ивановки и на первом километре автодороги Бурея – Родионовка, числившиеся в рамках проекта проблемными еще с 2017 года.

Подводя предварительные итоги совместной работы с органами власти, контролирующими и надзорными ведомствами по этому направлению, общественники отметили эффективность взаимодействия всех заинтересованных структур.

«Большую помощь в устранении экологических нарушений, о которых на интернет-портале проекта сообщили жители области, оказали региональное министерство природных ресурсов и природоохранная прокуратура. По нашим обращениям они контролировали работу муниципалитетов по уборке замусоренных территорий, обязывали местные власти принимать действенные меры для ликвидации свалок. Таким образом, в текущем году Приамурье смогло избавиться от 39 мест незаконного складирования мусора», – отметила член регионального штаба ОНФ в Амурской области Екатерина Суняйкина.

Общественники отметили, что в настоящее время в связи с установлением по всей области плотного снежного покрова значительно затруднена работа спецтехники, задействованной в уборке мест несанкционированного складирования мусора. Однако реализация экологического проекта Народного фронта не прекращается.

«Призываем амурчан сигнализировать нам об обнаруженных нелегальных свалках и размещать их на интерактивной карте. Мы по отработанной схеме будем взаимодействовать с заинтересованными органами, чтобы ликвидировать новые объекты и оставшиеся 70 свалок с наступлением весны. Либо, не дожидаясь тепла, своими силами наводить порядок там, где это возможно сделать в зимний период», – заключила Екатерина Суняйкина.